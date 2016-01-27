вернуться на старую версию сайта
Закрыть
16 сентября, среда
Москва
Россия
Войти
Поиск по сайту
Коротко
Город
Люди
Бизнес
Развлечения
Еда
Стиль
Дети
Комьюнити
Россия
посты
гиды
коротко
Купить рекламу
МЫ В СОЦСЕТЯХ
vkontakte
ok.ru
twitter
facebook
youtube
telegram
instagram
ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШИ РАССЫЛКИ
Подписаться
Этика
Можно ли спросить начальника, чем он занят?
The Village узнал, стоит ли поинтересоваться у шефа о его делах на работе, если у вас есть сомнения в его эффективности
14
Этика
Можно ли спросить начальника, чем он занят?
The Village узнал, стоит ли поинтересоваться у шефа о его делах на работе, если у вас есть сомнения в его эффективности
Подпишитесь на рассылку
Подписаться