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Говорить «я не вижу разные цвета кожи, мы все одна раса — люди» — это просто отрицание проблемы
Говорить «я не вижу разные цвета кожи, мы все одна раса — люди» — это просто отрицание проблемы Как протесты в США заставили нас узнать о своих привилегиях
Говорить «я не вижу разные цвета кожи, мы все одна раса — люди» — это просто отрицание проблемы

Говорить «я не вижу разные цвета кожи, мы все одна раса — люди» — это просто отрицание проблемы
Как протесты в США заставили нас узнать о своих привилегиях