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Мнение
Говорить «я не вижу разные цвета кожи, мы все одна раса — люди» — это просто отрицание проблемы
Как протесты в США заставили нас узнать о своих привилегиях
Мнение
Говорить «я не вижу разные цвета кожи, мы все одна раса — люди» — это просто отрицание проблемы
Как протесты в США заставили нас узнать о своих привилегиях
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