Искусство
Как говорить о блокаде и репрессиях на языке комиксаИнтервью с художницей Ольгой Лаврентьевой и препринт ее графического романа «Сурвило»
Искусство
Как говорить о блокаде и репрессиях на языке комикса Интервью с художницей Ольгой Лаврентьевой и препринт ее графического романа «Сурвило»
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Управа района Братеево поздравила пенсионерку «с 75-летием блокады Ленинграда»
Глава управы заявил, что разберется с сотрудниками, написавшими письмо
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Управа района Братеево поздравила пенсионерку «с 75-летием блокады Ленинграда» Глава управы заявил, что разберется с сотрудниками, написавшими письмо
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Не пускать в прокат комедию о блокадном Ленинграде
Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак считает фильм глумлением над историей
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Не пускать в прокат комедию о блокадном Ленинграде Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак считает фильм глумлением над историей
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Прорыв блокады Ленинграда назвали «крупнейшим военным преступлением»
Ошибку в тексте новости допустило Российское военно-историческое общество
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