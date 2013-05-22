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Фестиваль премии «Просветитель», трёхлетие Еврейского музея, фильм про Blur и ещё 13 событий
Выходные в городе
Фестиваль премии «Просветитель», трёхлетие Еврейского музея, фильм про Blur и ещё 13 событий«Ламбада-маркет» в «Цветном» и открытие катков в парках — также среди заметных событий выходных
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Фестиваль премии «Просветитель», трёхлетие Еврейского музея, фильм про Blur и ещё 13 событий
Выходные в городе

Фестиваль премии «Просветитель», трёхлетие Еврейского музея, фильм про Blur и ещё 13 событий «Ламбада-маркет» в «Цветном» и открытие катков в парках — также среди заметных событий выходных

Фестиваль Холи, исторический велопробег, «Ламбада-маркет» и ещё 15 событий
Выходные в городе
Фестиваль Холи, исторический велопробег, «Ламбада-маркет» и ещё 15 событий«Театральный демарш», фестиваль музеев, выставка бездомных собак и закрытие World Press Photo среди заметных событий этих выходных
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Фестиваль Холи, исторический велопробег, «Ламбада-маркет» и ещё 15 событий
Выходные в городе

Фестиваль Холи, исторический велопробег, «Ламбада-маркет» и ещё 15 событий «Театральный демарш», фестиваль музеев, выставка бездомных собак и закрытие World Press Photo среди заметных событий этих выходных

Галереи
Пикник «Афиши» в снимках InstagramФрики, музыканты, панды, дети и важные объявления в подборке снимков Instagram с Пикника «Афиши» в Коломенском 13 июля.
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Галереи

Пикник «Афиши» в снимках Instagram Фрики, музыканты, панды, дети и важные объявления в подборке снимков Instagram с Пикника «Афиши» в Коломенском 13 июля.

Планы на выходные: 12−14 июля
Выходные в городе
Планы на выходные: 12−14 июляПикник «Афиши» и день рождения «Музеона», Midsummer Night's Dream и экопробег, завершение выставок Ребекки Хорн и Массимо Листри в числе заметных событий выходных.
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Планы на выходные: 12−14 июля
Выходные в городе

Планы на выходные: 12−14 июля Пикник «Афиши» и день рождения «Музеона», Midsummer Night's Dream и экопробег, завершение выставок Ребекки Хорн и Массимо Листри в числе заметных событий выходных.

События недели: Пикник «Афиши», «Еда в городе» и Midsummer Night's Dream
События недели
События недели: Пикник «Афиши», «Еда в городе» и Midsummer Night's DreamДайджест городских событий этой недели: фестиваль шагающих оркестров, выставка американских журналов и ещё несколько событий из календаря The Village.
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События недели: Пикник «Афиши», «Еда в городе» и Midsummer Night's Dream
События недели

События недели: Пикник «Афиши», «Еда в городе» и Midsummer Night's Dream Дайджест городских событий этой недели: фестиваль шагающих оркестров, выставка американских журналов и ещё несколько событий из календаря The Village.

Планы на лето: 34 концерта
Weekend
Планы на лето: 34 концертаЛана Дель Рей, The Killers, Die Antwoord, Depeche Mode, Green Day, Blur, Hot Chip, The XX, Pet Shop Boys, New Order, Arctic Monkeys и другие — этим беспрецедентно насыщенным концертами летом в Москве.
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Планы на лето: 34 концерта
Weekend

Планы на лето: 34 концерта Лана Дель Рей, The Killers, Die Antwoord, Depeche Mode, Green Day, Blur, Hot Chip, The XX, Pet Shop Boys, New Order, Arctic Monkeys и другие — этим беспрецедентно насыщенным концертами летом в Москве.