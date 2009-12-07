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В Москве открылся семейный скейт-парк Bunny Hop

Парк рассчитан на посетителей от двух лет

В Москве открылся семейный скейт-парк Bunny Hop
Парк рассчитан на посетителей от двух лет

Фото дня: Шоу Nitro Circus в России
Фото дня: Шоу Nitro Circus в России Летающие мотоциклы и BMX и звёзды экстремальной езды на снимках The Village с представления в «Олимпийском».
Фото дня: Шоу Nitro Circus в России

Фото дня: Шоу Nitro Circus в России
Летающие мотоциклы и BMX и звёзды экстремальной езды на снимках The Village с представления в «Олимпийском».

На Ангарской улице обустроят BMX-велодром

На севере Москвы любительскую BMX-площадку превратят в полноценный велодром класса В с трассами длиной 215 метров, постом круглосуточной охраны и гаражом для велосипедов.

На Ангарской улице обустроят BMX-велодром
На севере Москвы любительскую BMX-площадку превратят в полноценный велодром класса В с трассами длиной 215 метров, постом круглосуточной охраны и гаражом для велосипедов.

Московские парки оборудуют спортивными площадками с тренажёрами В каждом московском парке появится площадка для уличных тренировок, а на юго-западе и юго-востоке столицы обустроят сразу два BMX-велодрома.

Московские парки оборудуют спортивными площадками с тренажёрами
В каждом московском парке появится площадка для уличных тренировок, а на юго-западе и юго-востоке столицы обустроят сразу два BMX-велодрома.

К лету в московских парках появятся ВМХ-рампы Префектура ВАО предложила любителям BMX самим спроектировать площадки для катания в Измайловском парке и «Сокольниках».

К лету в московских парках появятся ВМХ-рампы
Префектура ВАО предложила любителям BMX самим спроектировать площадки для катания в Измайловском парке и «Сокольниках».

История BMX Bmx , а если быть точнее то Bicycle Moto Extreme, означает Вело Мото Экстрим.

История BMX
Bmx , а если быть точнее то Bicycle Moto Extreme, означает Вело Мото Экстрим.