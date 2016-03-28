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Новости

С 19 сентября из аэропорта Жуковский начнут выполняться рейсы в Тбилиси

Их открывает авиакомпания Pegas Fly

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Новости

С 19 сентября из аэропорта Жуковский начнут выполняться рейсы в Тбилиси Их открывает авиакомпания Pegas Fly

Новости

«Победа» запускает прямые рейсы в Баден-Баден

Самолеты начнут летать в немецкий город в октябре 2017 года

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Новости

«Победа» запускает прямые рейсы в Баден-Баден Самолеты начнут летать в немецкий город в октябре 2017 года

Ситуация

Основной версией крушения Boeing в Ростове стала ошибка пилотов

Это показали результаты расшифровки чёрных ящиков

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Ситуация

Основной версией крушения Boeing в Ростове стала ошибка пилотов Это показали результаты расшифровки чёрных ящиков