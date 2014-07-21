Рейс из Шереметьева в Бангкок вернули в Москву из-за треснувшего лобового стекла
Пассажиры полетят другим рейсом уже из Внукова
Рейс из Шереметьева в Бангкок вернули в Москву из-за треснувшего лобового стекла Пассажиры полетят другим рейсом уже из Внукова
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Самолеты начнут летать в немецкий город в октябре 2017 года
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UTair запустила прямые рейсы в Ираклион
Самолеты будут летать в центральный город Крита два раза в неделю
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Акселератор от Pepsi, закрытие модельного агентства Трампа и признание биткоина
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
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Взлом BuzzFeed, бизнесмены-полупреступники и торговля людьми в Facebook
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Кремль — об итогах расследования крушения Boeing в Донбассе (обновлено)
Российские власти назвали неопровержимыми данные о непричастности сепаратистов к крушению MH17
Кремль — об итогах расследования крушения Boeing в Донбассе (обновлено) Российские власти назвали неопровержимыми данные о непричастности сепаратистов к крушению MH17
Международная группа озвучила итоги расследования крушения Boeing в Донбассе
Следователи установили, что «Бук», которым сбили самолет, доставили в Донбасс из России
Международная группа озвучила итоги расследования крушения Boeing в Донбассе Следователи установили, что «Бук», которым сбили самолет, доставили в Донбасс из России
Авиакомпании заставят обучать пилотов уходить на второй круг
Росавиация хочет подготовить лётчиков к нештатным ситуациям при посадке Boeing 737
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Самолёт Нью-Йорк — Мумбаи экстренно сел в Москве
Лайнер пришлось посадить из-за плохого самочувствия одного из пассажиров
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МАК опроверг отзыв решения по Boeing-737
В организации уточняют, что все выданные ей сертификаты на самолёты данного семейства приостановлены
МАК опроверг отзыв решения по Boeing-737 В организации уточняют, что все выданные ей сертификаты на самолёты данного семейства приостановлены
Решение МАК по Boeing-737 затронет только шесть самолётов
Речь идёт о лайнерах компании «Газпромавиа» и «дочки» «Аэрофлота» под названием «Аврора»
Решение МАК по Boeing-737 затронет только шесть самолётов Речь идёт о лайнерах компании «Газпромавиа» и «дочки» «Аэрофлота» под названием «Аврора»
Решение МАК по Boeing-737 назвали местью за банкротство «Трансаэро»
Председатель МАК — мать главного акционера оказавшегося на грани разорения перевозчика
Решение МАК по Boeing-737 назвали местью за банкротство «Трансаэро» Председатель МАК — мать главного акционера оказавшегося на грани разорения перевозчика
МАК обвинил Росавиацию в создании угрозы для 20 миллионов пассажиров
Организация заявила, что ведомство знало об опасности использования лайнеров Boeing-737 после катастрофы в Казани в 2013 году
МАК обвинил Росавиацию в создании угрозы для 20 миллионов пассажиров Организация заявила, что ведомство знало об опасности использования лайнеров Boeing-737 после катастрофы в Казани в 2013 году
Росавиация опровергла прекращение полётов Boeing-737 в России
В ведомстве уточнили, что у Межгосударственного авиационного комитета нет полномочий для приостановки эксплуатации самолётов
Росавиация опровергла прекращение полётов Boeing-737 в России В ведомстве уточнили, что у Межгосударственного авиационного комитета нет полномочий для приостановки эксплуатации самолётов
В России с 6 ноября могут запретить полёты Boeing-737 (обновлено)
МАК отозвал сертификат типа у всех модификаций этого лайнера
В России с 6 ноября могут запретить полёты Boeing-737 (обновлено) МАК отозвал сертификат типа у всех модификаций этого лайнера
Дополненная реальность от Microsoft, рекордная IT-сделка и смартфон от Pepsi
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Дополненная реальность от Microsoft, рекордная IT-сделка и смартфон от Pepsi Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
NASA собирается заменить российский челнок американским
Это позволит США избавиться от зависимости от Роскосмоса