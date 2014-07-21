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Новости

Рейс из Шереметьева в Бангкок вернули в Москву из-за треснувшего лобового стекла

Пассажиры полетят другим рейсом уже из Внукова

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Новости

Рейс из Шереметьева в Бангкок вернули в Москву из-за треснувшего лобового стекла Пассажиры полетят другим рейсом уже из Внукова

Как устроен учебный центр Boeing в «Сколково»
Интерьер недели
Как устроен учебный центр Boeing в «Сколково»Улетные тренажеры за стеклом и 100 квадратных метров на одного сотрудника
0
Как устроен учебный центр Boeing в «Сколково»
Интерьер недели

Как устроен учебный центр Boeing в «Сколково» Улетные тренажеры за стеклом и 100 квадратных метров на одного сотрудника

Новости

«Победа» запускает прямые рейсы в Баден-Баден

Самолеты начнут летать в немецкий город в октябре 2017 года

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Новости

«Победа» запускает прямые рейсы в Баден-Баден Самолеты начнут летать в немецкий город в октябре 2017 года

Новости

UTair запустила прямые рейсы в Ираклион

Самолеты будут летать в центральный город Крита два раза в неделю

0
Новости

UTair запустила прямые рейсы в Ираклион Самолеты будут летать в центральный город Крита два раза в неделю

Новости

Акселератор от Pepsi, закрытие модельного агентства Трампа и признание биткоина

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Акселератор от Pepsi, закрытие модельного агентства Трампа и признание биткоина
Новости

Акселератор от Pepsi, закрытие модельного агентства Трампа и признание биткоина Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новости

Взлом BuzzFeed, бизнесмены-полупреступники и торговля людьми в Facebook

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

0
Новости

Взлом BuzzFeed, бизнесмены-полупреступники и торговля людьми в Facebook Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Ситуация

Кремль — об итогах расследования крушения Boeing в Донбассе (обновлено)

Российские власти назвали неопровержимыми данные о непричастности сепаратистов к крушению MH17

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Ситуация

Кремль — об итогах расследования крушения Boeing в Донбассе (обновлено) Российские власти назвали неопровержимыми данные о непричастности сепаратистов к крушению MH17

Ситуация

Международная группа озвучила итоги расследования крушения Boeing в Донбассе

Следователи установили, что «Бук», которым сбили самолет, доставили в Донбасс из России

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Ситуация

Международная группа озвучила итоги расследования крушения Boeing в Донбассе Следователи установили, что «Бук», которым сбили самолет, доставили в Донбасс из России

Ситуация

Авиакомпании заставят обучать пилотов уходить на второй круг

Росавиация хочет подготовить лётчиков к нештатным ситуациям при посадке Boeing 737

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Ситуация

Авиакомпании заставят обучать пилотов уходить на второй круг Росавиация хочет подготовить лётчиков к нештатным ситуациям при посадке Boeing 737

Транспорт

Самолёт Нью-Йорк — Мумбаи экстренно сел в Москве

Лайнер пришлось посадить из-за плохого самочувствия одного из пассажиров

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Транспорт

Самолёт Нью-Йорк — Мумбаи экстренно сел в Москве Лайнер пришлось посадить из-за плохого самочувствия одного из пассажиров

Ситуация

МАК опроверг отзыв решения по Boeing-737

В организации уточняют, что все выданные ей сертификаты на самолёты данного семейства приостановлены

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Ситуация

МАК опроверг отзыв решения по Boeing-737 В организации уточняют, что все выданные ей сертификаты на самолёты данного семейства приостановлены

Ситуация

Решение МАК по Boeing-737 затронет только шесть самолётов

Речь идёт о лайнерах компании «Газпромавиа» и «дочки» «Аэрофлота» под названием «Аврора»

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Ситуация

Решение МАК по Boeing-737 затронет только шесть самолётов Речь идёт о лайнерах компании «Газпромавиа» и «дочки» «Аэрофлота» под названием «Аврора»

Ситуация

Решение МАК по Boeing-737 назвали местью за банкротство «Трансаэро»

Председатель МАК — мать главного акционера оказавшегося на грани разорения перевозчика

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Ситуация

Решение МАК по Boeing-737 назвали местью за банкротство «Трансаэро» Председатель МАК — мать главного акционера оказавшегося на грани разорения перевозчика

Ситуация

МАК обвинил Росавиацию в создании угрозы для 20 миллионов пассажиров

Организация заявила, что ведомство знало об опасности использования лайнеров Boeing-737 после катастрофы в Казани в 2013 году

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Ситуация

МАК обвинил Росавиацию в создании угрозы для 20 миллионов пассажиров Организация заявила, что ведомство знало об опасности использования лайнеров Boeing-737 после катастрофы в Казани в 2013 году

Ситуация

Росавиация опровергла прекращение полётов Boeing-737 в России

В ведомстве уточнили, что у Межгосударственного авиационного комитета нет полномочий для приостановки эксплуатации самолётов

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Ситуация

Росавиация опровергла прекращение полётов Boeing-737 в России В ведомстве уточнили, что у Межгосударственного авиационного комитета нет полномочий для приостановки эксплуатации самолётов

Транспорт

В России с 6 ноября могут запретить полёты Boeing-737 (обновлено)

МАК отозвал сертификат типа у всех модификаций этого лайнера

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Транспорт

В России с 6 ноября могут запретить полёты Boeing-737 (обновлено) МАК отозвал сертификат типа у всех модификаций этого лайнера

Новости

Дополненная реальность от Microsoft, рекордная IT-сделка и смартфон от Pepsi

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

0
Новости

Дополненная реальность от Microsoft, рекордная IT-сделка и смартфон от Pepsi Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новости

NASA собирается заменить российский челнок американским

Это позволит США избавиться от зависимости от Роскосмоса

3
Новости

NASA собирается заменить российский челнок американским Это позволит США избавиться от зависимости от Роскосмоса

Новости

«Добролёт» купит 16 новых самолётов у Boeing

Их должны поставить в 2017–2018 годах

10
Новости

«Добролёт» купит 16 новых самолётов у Boeing Их должны поставить в 2017–2018 годах

Самые странные патенты известных компаний
Кейсы
Самые странные патенты известных компанийТехнологичные компании стремятся запатентовать свои изобретения задолго до начала их использования. The Village узнал, какие необычные вещи могут стать привычными в будущем
2
Самые странные патенты известных компаний
Кейсы

Самые странные патенты известных компаний Технологичные компании стремятся запатентовать свои изобретения задолго до начала их использования. The Village узнал, какие необычные вещи могут стать привычными в будущем

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