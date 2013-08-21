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Новые парки Москвы
Новые парки Москвы Cквер в Большом Спасоглинищевском переулке, Братиславский парк и сквер в Лазоревом проезде
Новые парки Москвы

Новые парки Москвы
Cквер в Большом Спасоглинищевском переулке, Братиславский парк и сквер в Лазоревом проезде

Как выглядит новый сквер в Большом Спасоглинищевском переулке

Собрали фото и видео общественного пространства

Как выглядит новый сквер в Большом Спасоглинищевском переулке
Собрали фото и видео общественного пространства

В Москве открыли мемориальную доску Ивану Ефремову

Памятную доску установили в Большом Спасоглинищевском переулке

В Москве открыли мемориальную доску Ивану Ефремову
Памятную доску установили в Большом Спасоглинищевском переулке

Собянин отдал территорию «Народного парка» под музей военной формы

По словам депутата Евгения Будника, таким образом городские власти проигнорировали результаты публичных слушаний

Собянин отдал территорию «Народного парка» под музей военной формы
По словам депутата Евгения Будника, таким образом городские власти проигнорировали результаты публичных слушаний

Бар Lumberjack
Бар Lumberjack На Китай-городе открылся новый бар Lumberjack — без танцев, но с хорошей музыкой.
Бар Lumberjack

Бар Lumberjack
На Китай-городе открылся новый бар Lumberjack — без танцев, но с хорошей музыкой.