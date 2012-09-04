Любимое место: Антон Хмельницкий о «Кофемании» Архитектор, партнёр Foster and Partners и совладелец Cabinet Lounge рассказал The Village о любви к летним террасам, расслабленной атмосфере и месте, куда не пускают в галстуке.
Любимое место: Антон Хмельницкий о «Кофемании» Архитектор, партнёр Foster and Partners и совладелец Cabinet Lounge рассказал The Village о любви к летним террасам, расслабленной атмосфере и месте, куда не пускают в галстуке.
Квартира недели (Москва) Просторные монохромные апартаменты в ЖК «Аэробус» по проекту Елены Филимоновой с впечатляющим видом на город.
Квартира недели (Москва) Просторные монохромные апартаменты в ЖК «Аэробус» по проекту Елены Филимоновой с впечатляющим видом на город.
Рецепты шефов: «Голубь ин Сальми» Концепт-шеф ресторана «барbontempi» в рамках Недель фермерской птицы LavkaLavka рассказывает, как приготовить типичное для итальянского региона Умбрия блюдо — «Голубь ин Сальми».
Рецепты шефов: «Голубь ин Сальми» Концепт-шеф ресторана «барbontempi» в рамках Недель фермерской птицы LavkaLavka рассказывает, как приготовить типичное для итальянского региона Умбрия блюдо — «Голубь ин Сальми».
Любимое место: Владимир Овчаренко о ресторане Bontempi Владелец галереи «Риджина» и руководитель проекта Галерея Red October рассказал о теплоте домашних кафе и желании иногда оказаться в шумном месте.
Любимое место: Владимир Овчаренко о ресторане Bontempi Владелец галереи «Риджина» и руководитель проекта Галерея Red October рассказал о теплоте домашних кафе и желании иногда оказаться в шумном месте.
Рецепты шефов: Spaghetti Aglio, Olio e Peperoncino Концепт-шеф ресторана «барbontempi» Марко Черветти рассказывает, как приготовить традиционное и очень простое итальянское блюдо — спагетти с чесноком, маслом и острым перцем.