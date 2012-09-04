Рецепты шефов: Spaghetti Aglio, Olio e Peperoncino Концепт-шеф ресторана «барbontempi» Марко Черветти рассказывает, как приготовить традиционное и очень простое итальянское блюдо — спагетти с чесноком, маслом и острым перцем.