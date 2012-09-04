Бар Bontempi переименовали в Cervetti
Бар Bontempi на Никитском бульваре теперь называется Cervetti.
Бар Bontempi переименовали в Cervetti Бар Bontempi на Никитском бульваре теперь называется Cervetti.
Рецепты шефов: «Голубь ин Сальми» Концепт-шеф ресторана «барbontempi» в рамках Недель фермерской птицы LavkaLavka рассказывает, как приготовить типичное для итальянского региона Умбрия блюдо — «Голубь ин Сальми».
Рецепты шефов: «Голубь ин Сальми» Концепт-шеф ресторана «барbontempi» в рамках Недель фермерской птицы LavkaLavka рассказывает, как приготовить типичное для итальянского региона Умбрия блюдо — «Голубь ин Сальми».
Рецепты шефов: Spaghetti Aglio, Olio e Peperoncino Концепт-шеф ресторана «барbontempi» Марко Черветти рассказывает, как приготовить традиционное и очень простое итальянское блюдо — спагетти с чесноком, маслом и острым перцем.