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Бар Bontempi переименовали в Cervetti

Бар Bontempi на Никитском бульваре теперь называется Cervetti.

Бар Bontempi переименовали в Cervetti
Бар Bontempi на Никитском бульваре теперь называется Cervetti.

Рецепты шефов: «Голубь ин Сальми» Концепт-шеф ресторана «барbontempi» в рамках Недель фермерской птицы LavkaLavka рассказывает, как приготовить типичное для итальянского региона Умбрия блюдо — «Голубь ин Сальми».

Рецепты шефов: «Голубь ин Сальми»
Концепт-шеф ресторана «барbontempi» в рамках Недель фермерской птицы LavkaLavka рассказывает, как приготовить типичное для итальянского региона Умбрия блюдо — «Голубь ин Сальми».

Рецепты шефов: Spaghetti Aglio, Olio e Peperoncino Концепт-шеф ресторана «барbontempi» Марко Черветти рассказывает, как приготовить традиционное и очень простое итальянское блюдо — спагетти с чесноком, маслом и острым перцем.

Рецепты шефов: Spaghetti Aglio, Olio e Peperoncino
Концепт-шеф ресторана «барbontempi» Марко Черветти рассказывает, как приготовить традиционное и очень простое итальянское блюдо — спагетти с чесноком, маслом и острым перцем.