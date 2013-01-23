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Новости

Booking.com предложит бонусы за повторное бронирование отмененного жилья

Туристы смогут забронировать жилье, в котором они планировали остановиться до эпидемии

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Новости

Booking.com предложит бонусы за повторное бронирование отмененного жилья Туристы смогут забронировать жилье, в котором они планировали остановиться до эпидемии

Новости

Клиенты «Мегафона» и Booking.com смогут пользоваться роумингом за границей бесплатно

Возможно, в течение всего 2020 года

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Новости

Клиенты «Мегафона» и Booking.com смогут пользоваться роумингом за границей бесплатно Возможно, в течение всего 2020 года

Новости

Самые перспективные направления для туризма в 2020 году

Пока еще не самые популярные

0
Новости

Самые перспективные направления для туризма в 2020 году Пока еще не самые популярные

Новости

Booking закрыл свою реферальную программу. Ссылки друзьям можно больше не отправлять

Если бронь оформлена до 15 октября, вознаграждение еще придет

0
Новости

Booking закрыл свою реферальную программу. Ссылки друзьям можно больше не отправлять Если бронь оформлена до 15 октября, вознаграждение еще придет

Новости

ФАС проверит Booking.com из-за навязывания ценовой политики

Условия сервиса запрещают отелям продавать номера дешевле на собственных сайтах

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Новости

ФАС проверит Booking.com из-за навязывания ценовой политики Условия сервиса запрещают отелям продавать номера дешевле на собственных сайтах

Новости

Россия вошла в десятку самых гостеприимных стран мира по версии Booking.com

Страна занимает восьмое место по количеству отелей и апартаментов, удостоенных премии сервиса

0
Новости

Россия вошла в десятку самых гостеприимных стран мира по версии Booking.com Страна занимает восьмое место по количеству отелей и апартаментов, удостоенных премии сервиса

Самая дорогая и самая дешевая квартира на Новый год
Простые числа
Самая дорогая и самая дешевая квартира на Новый годСколько стоит провести праздник в Новогирееве и в одной из башен «Сити»
2
Самая дорогая и самая дешевая квартира на Новый год
Простые числа

Самая дорогая и самая дешевая квартира на Новый год Сколько стоит провести праздник в Новогирееве и в одной из башен «Сити»

Новости

Города России с лучшей региональной кухней

И самые популярные традиционные блюда у туристов

0
Новости

Города России с лучшей региональной кухней И самые популярные традиционные блюда у туристов

Новости

Минкультуры: Работе Booking.com в России ничего не угрожает

Гостиничный бизнес выступил против ограничения работы сервиса

0
Новости

Минкультуры: Работе Booking.com в России ничего не угрожает Гостиничный бизнес выступил против ограничения работы сервиса

Новости

Ростуризму поручили рассмотреть возможность ограничения работы Booking.com

Инициатива может стать ответом на антироссийские санкции

6
Новости

Ростуризму поручили рассмотреть возможность ограничения работы Booking.com Инициатива может стать ответом на антироссийские санкции

Новости

Booking.com обвинили в нарушении российского законодательства

В турагентстве «Онлайнтур» посчитали, что система не может требовать от отелей эксклюзивных цен

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Новости

Booking.com обвинили в нарушении российского законодательства В турагентстве «Онлайнтур» посчитали, что система не может требовать от отелей эксклюзивных цен

Новости

Booking.com сообщил о готовности хранить персональные данные в России

Сейчас в Booking.com разрабатывается решение, которое позволит компании работать в соответствии с законом «О персональных данных»

0
Новости

Booking.com сообщил о готовности хранить персональные данные в России Сейчас в Booking.com разрабатывается решение, которое позволит компании работать в соответствии с законом «О персональных данных»

Новости

Новый сервис Amazon, продвижение Apple Watch и угроза для Chanel No. 5

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

0
Новости

Новый сервис Amazon, продвижение Apple Watch и угроза для Chanel No. 5 Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новости

Топ бизнес-городов, синхронный перевод в Skype и проблемы Booking.com

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

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Новости

Топ бизнес-городов, синхронный перевод в Skype и проблемы Booking.com Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новости

Италия заподозрила крупнейшие туристические сервисы в сговоре и обмане потребителей

Под удар попали Expedia, Booking.com и TripAdvisor

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Новости

Италия заподозрила крупнейшие туристические сервисы в сговоре и обмане потребителей Под удар попали Expedia, Booking.com и TripAdvisor

Новости

Booking.com запустил сервис по поиску квартир и загородных коттеджей

В базе Villas.com уже содержатся более 140 000 объектов из 23 000 мест

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Новости

Booking.com запустил сервис по поиску квартир и загородных коттеджей В базе Villas.com уже содержатся более 140 000 объектов из 23 000 мест

Новости

Крупнейшие онлайн-сервисы для путешественников обвиняются в ценовом давлении на отели

Владельцы отелей из Франции, Германии, Швейцарии и США обвиняют Booking.com, Expedia и HRS в нарушении антимонопольного законодательства

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Крупнейшие онлайн-сервисы для путешественников обвиняются в ценовом давлении на отели Владельцы отелей из Франции, Германии, Швейцарии и США обвиняют Booking.com, Expedia и HRS в нарушении антимонопольного законодательства

Новости

Booking.com перестал запрашивать при бронировании CVC-код пластиковой карты

После ряда гневных откликов сервис изменил правила пользования

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Booking.com перестал запрашивать при бронировании CVC-код пластиковой карты После ряда гневных откликов сервис изменил правила пользования