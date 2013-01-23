Booking.com предложит бонусы за повторное бронирование отмененного жилья
Туристы смогут забронировать жилье, в котором они планировали остановиться до эпидемии
Booking.com предложит бонусы за повторное бронирование отмененного жилья Туристы смогут забронировать жилье, в котором они планировали остановиться до эпидемии
Клиенты «Мегафона» и Booking.com смогут пользоваться роумингом за границей бесплатно
Возможно, в течение всего 2020 года
Клиенты «Мегафона» и Booking.com смогут пользоваться роумингом за границей бесплатно Возможно, в течение всего 2020 года
Самые перспективные направления для туризма в 2020 году Пока еще не самые популярные
Booking закрыл свою реферальную программу. Ссылки друзьям можно больше не отправлять
Если бронь оформлена до 15 октября, вознаграждение еще придет
Booking закрыл свою реферальную программу. Ссылки друзьям можно больше не отправлять Если бронь оформлена до 15 октября, вознаграждение еще придет
ФАС проверит Booking.com из-за навязывания ценовой политики
Условия сервиса запрещают отелям продавать номера дешевле на собственных сайтах
ФАС проверит Booking.com из-за навязывания ценовой политики Условия сервиса запрещают отелям продавать номера дешевле на собственных сайтах
Россия вошла в десятку самых гостеприимных стран мира по версии Booking.com
Страна занимает восьмое место по количеству отелей и апартаментов, удостоенных премии сервиса
Россия вошла в десятку самых гостеприимных стран мира по версии Booking.com Страна занимает восьмое место по количеству отелей и апартаментов, удостоенных премии сервиса
Самая дорогая и самая дешевая квартира на Новый год Сколько стоит провести праздник в Новогирееве и в одной из башен «Сити»
Города России с лучшей региональной кухней И самые популярные традиционные блюда у туристов
Минкультуры: Работе Booking.com в России ничего не угрожает
Гостиничный бизнес выступил против ограничения работы сервиса
Минкультуры: Работе Booking.com в России ничего не угрожает Гостиничный бизнес выступил против ограничения работы сервиса
Ростуризму поручили рассмотреть возможность ограничения работы Booking.com
Инициатива может стать ответом на антироссийские санкции
Ростуризму поручили рассмотреть возможность ограничения работы Booking.com Инициатива может стать ответом на антироссийские санкции
Booking.com обвинили в нарушении российского законодательства
В турагентстве «Онлайнтур» посчитали, что система не может требовать от отелей эксклюзивных цен
Booking.com обвинили в нарушении российского законодательства В турагентстве «Онлайнтур» посчитали, что система не может требовать от отелей эксклюзивных цен
Booking.com сообщил о готовности хранить персональные данные в России
Сейчас в Booking.com разрабатывается решение, которое позволит компании работать в соответствии с законом «О персональных данных»
Booking.com сообщил о готовности хранить персональные данные в России Сейчас в Booking.com разрабатывается решение, которое позволит компании работать в соответствии с законом «О персональных данных»
Новый сервис Amazon, продвижение Apple Watch и угроза для Chanel No. 5
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Новый сервис Amazon, продвижение Apple Watch и угроза для Chanel No. 5 Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Топ бизнес-городов, синхронный перевод в Skype и проблемы Booking.com
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Топ бизнес-городов, синхронный перевод в Skype и проблемы Booking.com Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Италия заподозрила крупнейшие туристические сервисы в сговоре и обмане потребителей
Под удар попали Expedia, Booking.com и TripAdvisor
Италия заподозрила крупнейшие туристические сервисы в сговоре и обмане потребителей Под удар попали Expedia, Booking.com и TripAdvisor
Booking.com запустил сервис по поиску квартир и загородных коттеджей
В базе Villas.com уже содержатся более 140 000 объектов из 23 000 мест
Booking.com запустил сервис по поиску квартир и загородных коттеджей В базе Villas.com уже содержатся более 140 000 объектов из 23 000 мест
Крупнейшие онлайн-сервисы для путешественников обвиняются в ценовом давлении на отели
Владельцы отелей из Франции, Германии, Швейцарии и США обвиняют Booking.com, Expedia и HRS в нарушении антимонопольного законодательства