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«Okko Театр» организует дискуссии о городах будущего А еще покажут квартирник Гребенщикова
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Manizha, Рома Зверь, Андрей Макаревич и другие музыканты записали песню в поддержку политзаключенных
Инициатором акции стала телеведущая Татьяна Лазарева
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Manizha, Рома Зверь, Андрей Макаревич и другие музыканты записали песню в поддержку политзаключенных Инициатором акции стала телеведущая Татьяна Лазарева
Утро в мире
Гибель россиян в Сирии, вампирский клип Muse и фильм по мотивам альбома ОксимиронаКаждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Утро в мире
Гибель россиян в Сирии, вампирский клип Muse и фильм по мотивам альбома Оксимирона Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Новости
Борис Гребенщиков раскритиковал фильм Серебренникова о Цое
При этом музыкант пожелал Серебренникову поскорее оказаться на свободе
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Борис Гребенщиков раскритиковал фильм Серебренникова о Цое При этом музыкант пожелал Серебренникову поскорее оказаться на свободе
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Новая песня Бориса Гребенщикова В песне рефреном повторяется нецензурное слово
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Борис Гребенщиков представил приложение для духовного совершенствования при помощи ремиксов
С помощью него пользователи смогут создать собственные ремиксы на песню «Молитва и пост»
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