Итоги года 2017
«Нелюбовь» против «Аритмии»: Выбор кинокритиковАнтон Долин, Мария Кувшинова, Василий Корецкий и другие препарируют главные российские фильмы года
Итоги года 2017
«Нелюбовь» против «Аритмии»: Выбор кинокритиков Антон Долин, Мария Кувшинова, Василий Корецкий и другие препарируют главные российские фильмы года
Кинопремьеры
Мое сердце биться перестало: Что не так с «Аритмией»?Мария Кувшинова — об одном из главных российских фильмов года
Кинопремьеры
Мое сердце биться перестало: Что не так с «Аритмией»? Мария Кувшинова — об одном из главных российских фильмов года
Фильмы недели
Фильмы недели: «Обливион», «Ку! Кин-дза-дза», «Долгая счастливая жизнь»Том Круз на опустевшей планете, омоложение советской классики и сельская пастораль Бориса Хлебникова — Саша Похвалин посмотрел три фильма, вышедшие в прокат на этой неделе.
Фильмы недели