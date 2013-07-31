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МГТУ им. Баумана и Digital October: Что творится в образовании? Борис Падалкин и Юлия Лесникова о современных подходах к образованию и саморазвитию.

МГТУ им. Баумана и Digital October: Что творится в образовании?
Борис Падалкин и Юлия Лесникова о современных подходах к образованию и саморазвитию.