«Котлеты при мне»: Элла Памфилова — о том, чем поправки в Конституцию напоминают комплексный обед
А пиццы с ананасами до сих пор нет
«Котлеты при мне»: Элла Памфилова — о том, чем поправки в Конституцию напоминают комплексный обед А пиццы с ананасами до сих пор нет
Как петербургский ресторатор открыл монокафе с борщом без цен и строит деревню-утопию Сергей Гутцайт — о борще из крокодила, стиле чип-энд-изи и коммуне, населенной счастливыми людьми
Как петербургский ресторатор открыл монокафе с борщом без цен и строит деревню-утопию
Сергей Гутцайт — о борще из крокодила, стиле чип-энд-изи и коммуне, населенной счастливыми людьми
Кафе Babetta Анна Масловская о новом типе московской столовой — пицце и пасте вперемешку с советским наследием в современном интерьере на американский манер
Кафе Babetta Анна Масловская о новом типе московской столовой — пицце и пасте вперемешку с советским наследием в современном интерьере на американский манер
В ЦУМе появилось мороженое Анатолия Комма со вкусом борща, винегрета и оливье
Мороженое Анатолия Комма со вкусом борща и оливье теперь можно попробовать не только в его ресторане, но и в ЦУМе
В ЦУМе появилось мороженое Анатолия Комма со вкусом борща, винегрета и оливье Мороженое Анатолия Комма со вкусом борща и оливье теперь можно попробовать не только в его ресторане, но и в ЦУМе
Советский сет в исполнении шефа-англичанина в ресторане «Ёрник»
Шеф-повар Дэниел Фиппард подает сет из пяти блюд, вдохновлённых советским наследием России. Некоторые рецепты авторские, некоторые вполне традиционные
Советский сет в исполнении шефа-англичанина в ресторане «Ёрник» Шеф-повар Дэниел Фиппард подает сет из пяти блюд, вдохновлённых советским наследием России. Некоторые рецепты авторские, некоторые вполне традиционные
Любимое место: Антон Хмельницкий о «Кофемании» Архитектор, партнёр Foster and Partners и совладелец Cabinet Lounge рассказал The Village о любви к летним террасам, расслабленной атмосфере и месте, куда не пускают в галстуке.