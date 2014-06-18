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Россия возобновит авиасообщение с СНГ. В Европу россиян все равно не пускают

Хотя граждане уже успели приспособиться и начали путешествовать внутри страны

Россия возобновит авиасообщение с СНГ. В Европу россиян все равно не пускают
Хотя граждане уже успели приспособиться и начали путешествовать внутри страны

6-7 сентября в Иркутске впервые пройдет фестиваль «Дни Бразилии»

Большой интерактивный шоу-концерт состоится на концертной площадке острова Юность

6-7 сентября в Иркутске впервые пройдет фестиваль «Дни Бразилии»
Большой интерактивный шоу-концерт состоится на концертной площадке острова Юность

Сколько стоит жизнь в Рио-де-Жанейро
Сколько стоит жизнь в Рио-де-Жанейро Жилье подальше от фавел, бесплатная медицина для всех и просмотр видео как любимое развлечение
Сколько стоит жизнь в Рио-де-Жанейро

Сколько стоит жизнь в Рио-де-Жанейро
Жилье подальше от фавел, бесплатная медицина для всех и просмотр видео как любимое развлечение

Туристов предупредили о вспышке желтой лихорадки в Бразилии

В стране подтвердили более тысячи случаев заболевания

Туристов предупредили о вспышке желтой лихорадки в Бразилии
В стране подтвердили более тысячи случаев заболевания

Сколько женщин среди болельщиков ЧМ-2018

И какие страны лидируют по числу фанатов, купивших билеты на матчи турнира

Сколько женщин среди болельщиков ЧМ-2018
И какие страны лидируют по числу фанатов, купивших билеты на матчи турнира

Слишком дорогие iPhone X, триумф России на порно-«Оскаре» и новый клип Моби
Слишком дорогие iPhone X, триумф России на порно-«Оскаре» и новый клип Моби Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Слишком дорогие iPhone X, триумф России на порно-«Оскаре» и новый клип Моби

Слишком дорогие iPhone X, триумф России на порно-«Оскаре» и новый клип Моби
Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире

Марихуана в Грузии, подтасовки Навального и новый альбом U2
Марихуана в Грузии, подтасовки Навального и новый альбом U2 Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Марихуана в Грузии, подтасовки Навального и новый альбом U2

Марихуана в Грузии, подтасовки Навального и новый альбом U2
Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире

Россия запретила ввозить свинину и говядину одному из крупнейших поставщиков

Ограничения вступят в силу с 1 декабря

Россия запретила ввозить свинину и говядину одному из крупнейших поставщиков
Ограничения вступят в силу с 1 декабря

Россельхознадзор ограничит ввоз продуктов из Бразилии

Ограничения для 56 предприятий вводятся с 9 июня

Россельхознадзор ограничит ввоз продуктов из Бразилии
Ограничения для 56 предприятий вводятся с 9 июня

Я работаю волонтёром на Олимпиаде в Рио
Я работаю волонтёром на Олимпиаде в Рио The Village поговорил с переводчицей из России о волонтёрстве, ситуации в Рио-де-Жанейро и отношении к россиянам
Я работаю волонтёром на Олимпиаде в Рио

Я работаю волонтёром на Олимпиаде в Рио
The Village поговорил с переводчицей из России о волонтёрстве, ситуации в Рио-де-Жанейро и отношении к россиянам

В интересах безопасности: Какие страны разрешают гражданам носить оружие

В интересах безопасности: Какие страны разрешают гражданам носить оружиеThe Village выбрал четыре страны с самым либеральным законодательством о владении огнестрельным оружием

В интересах безопасности: Какие страны разрешают гражданам носить оружие

В интересах безопасности: Какие страны разрешают гражданам носить оружие
The Village выбрал четыре страны с самым либеральным законодательством о владении огнестрельным оружием

Виджигал, трущобы в Рио-де-Жанейро
Виджигал, трущобы в Рио-де-Жанейро The Village продолжает серию материалов о городских кварталах, не похожих на другие. В этом выпуске — Виджигал, фавела в Рио-де-Жанейро
Виджигал, трущобы в Рио-де-Жанейро

Виджигал, трущобы в Рио-де-Жанейро
The Village продолжает серию материалов о городских кварталах, не похожих на другие. В этом выпуске — Виджигал, фавела в Рио-де-Жанейро

Жизнь российского космонавта в снимках Instagram
Жизнь российского космонавта в снимках Instagram The Village собрал лучшие фотографии космонавта Олега Артемьева с Международной космической станции
Жизнь российского космонавта в снимках Instagram

Жизнь российского космонавта в снимках Instagram
The Village собрал лучшие фотографии космонавта Олега Артемьева с Международной космической станции

Мрак у ворот Рауль Тешейро о том, как Бразилия встретила поражение своей сборной

Мрак у ворот
Рауль Тешейро о том, как Бразилия встретила поражение своей сборной

Закрытие Orkut привело к бурному росту «ВКонтакте» в Бразилии

За двое суток количество пользователей из этой страны увеличилось на 2 000%

Закрытие Orkut привело к бурному росту «ВКонтакте» в Бразилии
За двое суток количество пользователей из этой страны увеличилось на 2 000%

Что происходит в Рио-де-Жанейро во время чемпионата мира по футболу
Что происходит в Рио-де-Жанейро во время чемпионата мира по футболу В Бразилии продолжается чемпионат мира по футболу — специально для The Village Елена Шитова, живущая в Рио-де-Жанейро, рассказывает, что происходит за пределами футбольного поля
Что происходит в Рио-де-Жанейро во время чемпионата мира по футболу

Что происходит в Рио-де-Жанейро во время чемпионата мира по футболу
В Бразилии продолжается чемпионат мира по футболу — специально для The Village Елена Шитова, живущая в Рио-де-Жанейро, рассказывает, что происходит за пределами футбольного поля

Спонсоры FIFA World Cup могут пострадать из-за протестных настроений в Бразилии

Протестующие выступают против высокого уровня бедности в стране, отсутствия медицинской помощи и потраченных на чемпионат мира $11 млрд.

Спонсоры FIFA World Cup могут пострадать из-за протестных настроений в Бразилии
Протестующие выступают против высокого уровня бедности в стране, отсутствия медицинской помощи и потраченных на чемпионат мира $11 млрд.

В Google Maps появились панорамы всех стадионов чемпионата мира по футболу

А также принимающих бразильских городов, украшенных по случаю чемпионата

В Google Maps появились панорамы всех стадионов чемпионата мира по футболу
А также принимающих бразильских городов, украшенных по случаю чемпионата

Кофе оказался слишком дорогим для Starbucks

Сеть кофеен приостановила покупку зерна

Кофе оказался слишком дорогим для Starbucks
Сеть кофеен приостановила покупку зерна

Похожий на Усаму бен Ладена бизнесмен из Бразилии назвал свой бар в честь террориста

Предприниматель придумал использовать образ всемирно известного террориста для продвижения своего заведения после трагедии 11 сентября 2001 года.

Похожий на Усаму бен Ладена бизнесмен из Бразилии назвал свой бар в честь террориста
Предприниматель придумал использовать образ всемирно известного террориста для продвижения своего заведения после трагедии 11 сентября 2001 года.

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