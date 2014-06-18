Что происходит в Рио-де-Жанейро во время чемпионата мира по футболу

В Бразилии продолжается чемпионат мира по футболу — специально для The Village Елена Шитова, живущая в Рио-де-Жанейро, рассказывает, что происходит за пределами футбольного поля