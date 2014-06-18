Россия возобновит авиасообщение с СНГ. В Европу россиян все равно не пускают
Хотя граждане уже успели приспособиться и начали путешествовать внутри страны
Россия возобновит авиасообщение с СНГ. В Европу россиян все равно не пускают Хотя граждане уже успели приспособиться и начали путешествовать внутри страны
6-7 сентября в Иркутске впервые пройдет фестиваль «Дни Бразилии»
Большой интерактивный шоу-концерт состоится на концертной площадке острова Юность
6-7 сентября в Иркутске впервые пройдет фестиваль «Дни Бразилии» Большой интерактивный шоу-концерт состоится на концертной площадке острова Юность
Сколько стоит жизнь в Рио-де-Жанейро Жилье подальше от фавел, бесплатная медицина для всех и просмотр видео как любимое развлечение
Туристов предупредили о вспышке желтой лихорадки в Бразилии
В стране подтвердили более тысячи случаев заболевания
Туристов предупредили о вспышке желтой лихорадки в Бразилии В стране подтвердили более тысячи случаев заболевания
Сколько женщин среди болельщиков ЧМ-2018
И какие страны лидируют по числу фанатов, купивших билеты на матчи турнира
Сколько женщин среди болельщиков ЧМ-2018 И какие страны лидируют по числу фанатов, купивших билеты на матчи турнира
Слишком дорогие iPhone X, триумф России на порно-«Оскаре» и новый клип Моби Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Марихуана в Грузии, подтасовки Навального и новый альбом U2 Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Россия запретила ввозить свинину и говядину одному из крупнейших поставщиков
Ограничения вступят в силу с 1 декабря
Россия запретила ввозить свинину и говядину одному из крупнейших поставщиков Ограничения вступят в силу с 1 декабря
Россельхознадзор ограничит ввоз продуктов из Бразилии
Ограничения для 56 предприятий вводятся с 9 июня
Россельхознадзор ограничит ввоз продуктов из Бразилии Ограничения для 56 предприятий вводятся с 9 июня
Я работаю волонтёром на Олимпиаде в Рио The Village поговорил с переводчицей из России о волонтёрстве, ситуации в Рио-де-Жанейро и отношении к россиянам
В интересах безопасности: Какие страны разрешают гражданам носить оружиеThe Village выбрал четыре страны с самым либеральным законодательством о владении огнестрельным оружием
В интересах безопасности: Какие страны разрешают гражданам носить оружие The Village выбрал четыре страны с самым либеральным законодательством о владении огнестрельным оружием
Виджигал, трущобы в Рио-де-Жанейро The Village продолжает серию материалов о городских кварталах, не похожих на другие. В этом выпуске — Виджигал, фавела в Рио-де-Жанейро
Жизнь российского космонавта в снимках Instagram The Village собрал лучшие фотографии космонавта Олега Артемьева с Международной космической станции
Закрытие Orkut привело к бурному росту «ВКонтакте» в Бразилии
За двое суток количество пользователей из этой страны увеличилось на 2 000%
Закрытие Orkut привело к бурному росту «ВКонтакте» в Бразилии За двое суток количество пользователей из этой страны увеличилось на 2 000%
Что происходит в Рио-де-Жанейро во время чемпионата мира по футболу В Бразилии продолжается чемпионат мира по футболу — специально для The Village Елена Шитова, живущая в Рио-де-Жанейро, рассказывает, что происходит за пределами футбольного поля
Спонсоры FIFA World Cup могут пострадать из-за протестных настроений в Бразилии
Протестующие выступают против высокого уровня бедности в стране, отсутствия медицинской помощи и потраченных на чемпионат мира $11 млрд.
Спонсоры FIFA World Cup могут пострадать из-за протестных настроений в Бразилии Протестующие выступают против высокого уровня бедности в стране, отсутствия медицинской помощи и потраченных на чемпионат мира $11 млрд.
В Google Maps появились панорамы всех стадионов чемпионата мира по футболу
А также принимающих бразильских городов, украшенных по случаю чемпионата
В Google Maps появились панорамы всех стадионов чемпионата мира по футболу А также принимающих бразильских городов, украшенных по случаю чемпионата
Кофе оказался слишком дорогим для Starbucks Сеть кофеен приостановила покупку зерна
Похожий на Усаму бен Ладена бизнесмен из Бразилии назвал свой бар в честь террориста
Предприниматель придумал использовать образ всемирно известного террориста для продвижения своего заведения после трагедии 11 сентября 2001 года.