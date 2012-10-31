Weekend
Выходные в городе: 2−5 ноября«Новое британское кино», фестиваль мультфильмов, выставки фотографий из Крымска и живописи из Германии, «День открытых миров» в «ЗИЛе», два театральных фестиваля и последние хеллоуинские вечеринки.
Weekend
Выходные в городе: 2−5 ноября «Новое британское кино», фестиваль мультфильмов, выставки фотографий из Крымска и живописи из Германии, «День открытых миров» в «ЗИЛе», два театральных фестиваля и последние хеллоуинские вечеринки.
Weekend
Гид по фестивалю «Новое британское кино»1 ноября в кинотеатре «Горизонт» стартует 11-дневный фестиваль, посвящённый новому британскому кино. The Village выбрал из программы фестиваля 10 картин, заслуживающих особого внимания.
Weekend