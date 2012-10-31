Выходные в городе: 2−5 ноября «Новое британское кино», фестиваль мультфильмов, выставки фотографий из Крымска и живописи из Германии, «День открытых миров» в «ЗИЛе», два театральных фестиваля и последние хеллоуинские вечеринки.