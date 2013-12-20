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Мадрид в ноябре, бюджетный Бухарест и осенняя Вена Каждые две недели The Village рассказывает об актуальных скидках на авиабилеты в разные точки мира
Рейсы недели
Мадрид в ноябре, бюджетный Бухарест и осенняя Вена Каждые две недели The Village рассказывает об актуальных скидках на авиабилеты в разные точки мира
Как у них
Как у них: Что готовят на Рождество и Новый год жители Рима, Вашингтона, Каталонии, БоготыОгненная вода на сахарном тростнике в Боготе, домашний хлеб с монетами в Скопье и пирог с тыквой и пеканскими орехами в Вашингтоне — The Village узнал, что готовят на Рождество в разных странах.
Как у них