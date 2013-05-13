Менеджмент
Холодный расчёт: Стоит ли доверять сервисам онлайн-бухгалтерииАнастасия Дёмина, сооснователь Future Biotech и автор методики Getting Shit Done, разбирается в том, какие сервисы онлайн-бухгалтерии существуют на рынке и стоит ли ими заменять бухгалтера.
Менеджмент
Холодный расчёт: Стоит ли доверять сервисам онлайн-бухгалтерии Анастасия Дёмина, сооснователь Future Biotech и автор методики Getting Shit Done, разбирается в том, какие сервисы онлайн-бухгалтерии существуют на рынке и стоит ли ими заменять бухгалтера.
Как это работает
На особом счету: 5 способов проследить за своим бухгалтеромНенадёжный бухгалтер может исчезнуть в любой момент, оставив фирму с долгами и финансовыми проблемами. Как этого не допустить?
Как это работает