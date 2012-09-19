На ВДНХ появились стеллажи для буккроссинга
Специальные кубы для обмена книгами установили в трёх точках на территории комплекса
На ВДНХ появились стеллажи для буккроссинга Специальные кубы для обмена книгами установили в трёх точках на территории комплекса
Книжный автобус «Бампер» в «Музеоне» отрыл зону буккроссинга и свободного чтения
По выходным здесь будут читать вслух детям и проводить мастер-классы художников, писателей и иллюстраторов
Книжный автобус «Бампер» в «Музеоне» отрыл зону буккроссинга и свободного чтения По выходным здесь будут читать вслух детям и проводить мастер-классы художников, писателей и иллюстраторов
Во Внукове появятся читальный зал и зоны буккроссинга
Также в аэропорту откроется информационный центр Президентской библиотеки
Во Внукове появятся читальный зал и зоны буккроссинга Также в аэропорту откроется информационный центр Президентской библиотеки
На московских пляжах хотят поставить полки для буккроссинга
На каких именно пляжах поставят полки для буккроссинга, решат горожане
На московских пляжах хотят поставить полки для буккроссинга На каких именно пляжах поставят полки для буккроссинга, решат горожане
В «Циферблатах» появились полки для буккроссинга
Книгами для проекта поделились департамент культуры и московский городской библиотечный центр
В «Циферблатах» появились полки для буккроссинга Книгами для проекта поделились департамент культуры и московский городской библиотечный центр
На трёх вокзалах открылись пункты буккроссинга
На Ленинградком, Казанском и Курском вокзалах теперь можно бесплатно взять книгу в дорогу.
На трёх вокзалах открылись пункты буккроссинга На Ленинградком, Казанском и Курском вокзалах теперь можно бесплатно взять книгу в дорогу.
На «Винзаводе» открылась буккроссинг-библиотека
В Центре современного искусства открылась библиотека, в которой взять книгу можно только в обмен на принесённую с собой.
На «Винзаводе» открылась буккроссинг-библиотека В Центре современного искусства открылась библиотека, в которой взять книгу можно только в обмен на принесённую с собой.
В «Сокольниках» появятся библиотеки- «скворечники»
В парке «Сокольники» появятся пункты обмена книг проекта Little Free Library.
В «Сокольниках» появятся библиотеки- «скворечники» В парке «Сокольники» появятся пункты обмена книг проекта Little Free Library.
В московских парках появились книжные павильоны
В трёх парках запустился проект «Книги в парках»: там установили павильоны для продажи литературы по низким ценам, рядом с которыми будут проходить творческие и литературные вечера.