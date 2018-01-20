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Новости

На Патриарших восьмой раз украли «Булгаковский» знак. Теперь за ним будут следить круглосуточно

Новую табличку «Запрещено разговаривать с неизвестными» установили всего два дня назад

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Новости

На Патриарших восьмой раз украли «Булгаковский» знак. Теперь за ним будут следить круглосуточно Новую табличку «Запрещено разговаривать с неизвестными» установили всего два дня назад

Большая Садовая, 10: История Булгаковского дома
Книга недели
Большая Садовая, 10: История Булгаковского домаЭтнолог Дмитрий Опарин записал рассказы жителей знаменитого дома на Садовом кольце
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Большая Садовая, 10: История Булгаковского дома
Книга недели

Большая Садовая, 10: История Булгаковского дома Этнолог Дмитрий Опарин записал рассказы жителей знаменитого дома на Садовом кольце