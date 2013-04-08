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Лучшие смартфоны по версии Business Insider На первом месте оказался OnePlus 6T
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Опера о Джобсе, популярность VR-порно и чат-боты от Facebook
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Лучшие города мира по версии PricewaterhouseCoopers Москва заняла 22-е место в рейтинге
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Автозапчасти от Samsung, подделки в Alibaba и самые успешные миллиардеры
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Новости
Автозапчасти от Samsung, подделки в Alibaba и самые успешные миллиардеры Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
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Электромобиль Apple, продажа Business Insider и медиа о марихуане
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Самые прибыльные приложения России, расследование взлома Topface и инвестиции в медиа
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Самые прибыльные приложения России, расследование взлома Topface и инвестиции в медиа Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Эксперимент
Не жужжи: Почему медиастартапы-подражатели BuzzFeed и Business Insider обречены на провалКазалось бы, всё просто: паразитируй на контенте изданий с богатой редакцией — и на доход с рекламы откроешь свою медиафабрику. Леонид Бершидский обозначает подводные камни этого подхода в России.
Эксперимент