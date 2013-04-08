Не жужжи: Почему медиастартапы-подражатели BuzzFeed и Business Insider обречены на провал Казалось бы, всё просто: паразитируй на контенте изданий с богатой редакцией — и на доход с рекламы откроешь свою медиафабрику. Леонид Бершидский обозначает подводные камни этого подхода в России.