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Новое место: Бар «Хроники»
Новое место: Бар «Хроники» Просторный бар на улице Некрасова с отдельным некурящим залом, столом для больших компаний, водкой из северных стран и бутербродами в меню.
Новое место: Бар «Хроники»

Новое место: Бар «Хроники»
Просторный бар на улице Некрасова с отдельным некурящим залом, столом для больших компаний, водкой из северных стран и бутербродами в меню.

Закон бутерброда
Закон бутерброда Фаст- Фуд - не обязательно синоним слова "отстой" и "ожирение". Тут представлены несколько вкусных заведений. Правда,чтобы их посетить, нужно иметь Загранпаспорт.
Закон бутерброда

Закон бутерброда
Фаст- Фуд - не обязательно синоним слова "отстой" и "ожирение". Тут представлены несколько вкусных заведений. Правда,чтобы их посетить, нужно иметь Загранпаспорт.