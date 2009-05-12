Новое место: Бар «Хроники» Просторный бар на улице Некрасова с отдельным некурящим залом, столом для больших компаний, водкой из северных стран и бутербродами в меню.
Новое место: Бар «Хроники» Просторный бар на улице Некрасова с отдельным некурящим залом, столом для больших компаний, водкой из северных стран и бутербродами в меню.
Закон бутерброда Фаст- Фуд - не обязательно синоним слова "отстой" и "ожирение". Тут представлены несколько вкусных заведений. Правда,чтобы их посетить, нужно иметь Загранпаспорт.