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Город
Аслан и Людмила: Как женятся иностранцы в Москве
Корреспондент The Village Мария Максимова провела субботнее утро у Савёловского ЗАГСа — единственного в Москве, где могут жениться иностранцы, — и узнала, при каких обстоятельствах познакомились пары.
Город
Аслан и Людмила: Как женятся иностранцы в Москве
Корреспондент The Village Мария Максимова провела субботнее утро у Савёловского ЗАГСа — единственного в Москве, где могут жениться иностранцы, — и узнала, при каких обстоятельствах познакомились пары.
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