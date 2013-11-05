Аслан и Людмила: Как женятся иностранцы в Москве Корреспондент The Village Мария Максимова провела субботнее утро у Савёловского ЗАГСа — единственного в Москве, где могут жениться иностранцы, — и узнала, при каких обстоятельствах познакомились пары.