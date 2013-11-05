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Аслан и Людмила: Как женятся иностранцы в Москве
Аслан и Людмила: Как женятся иностранцы в Москве Корреспондент The Village Мария Максимова провела субботнее утро у Савёловского ЗАГСа — единственного в Москве, где могут жениться иностранцы, — и узнала, при каких обстоятельствах познакомились пары.
Аслан и Людмила: Как женятся иностранцы в Москве

Аслан и Людмила: Как женятся иностранцы в Москве
Корреспондент The Village Мария Максимова провела субботнее утро у Савёловского ЗАГСа — единственного в Москве, где могут жениться иностранцы, — и узнала, при каких обстоятельствах познакомились пары.