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Год, когда все началось: Как устроен сериал для телефонов «1968»
Премьера
Год, когда все началось: Как устроен сериал для телефонов «1968» Российский проект вышел на BuzzFeed, «Амедиатеке» и во «ВКонтакте»
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Год, когда все началось: Как устроен сериал для телефонов «1968»
Премьера

Год, когда все началось: Как устроен сериал для телефонов «1968» Российский проект вышел на BuzzFeed, «Амедиатеке» и во «ВКонтакте»

Третье нападение на школу, политический клип Тимберлейка и новый альбом Fall Out Boy
Утро в мире
Третье нападение на школу, политический клип Тимберлейка и новый альбом Fall Out BoyКаждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
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Третье нападение на школу, политический клип Тимберлейка и новый альбом Fall Out Boy
Утро в мире

Третье нападение на школу, политический клип Тимберлейка и новый альбом Fall Out Boy Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире

Новости

«Медуза» и BuzzFeed заключили договор о партнерстве

Издания будут готовить совместные расследования и публиковать их одновременно на двух языках

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Новости

«Медуза» и BuzzFeed заключили договор о партнерстве Издания будут готовить совместные расследования и публиковать их одновременно на двух языках

Новости

Взлом BuzzFeed, бизнесмены-полупреступники и торговля людьми в Facebook

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

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Новости

Взлом BuzzFeed, бизнесмены-полупреступники и торговля людьми в Facebook Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новости

Утечка IT-специалистов, Tesla для детей и самые инновационные компании мира

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

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Новости

Утечка IT-специалистов, Tesla для детей и самые инновационные компании мира Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новости

Автомобили от «Юлмарта», новый Android и курсы «Яндекса»

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

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Новости

Автомобили от «Юлмарта», новый Android и курсы «Яндекса» Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новости

Финансы «Дождя», новые очки Google и взлом системы слежки за гражданами

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

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Новости

Финансы «Дождя», новые очки Google и взлом системы слежки за гражданами Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новости

Электромобили Apple, развитие BuzzFeed и YouTube для детей

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

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Новости

Электромобили Apple, развитие BuzzFeed и YouTube для детей Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новости

Сдерживание искусственного интеллекта, новые инвестиции сооснователей «ВКонтакте» и IPO Etsy

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

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Новости

Сдерживание искусственного интеллекта, новые инвестиции сооснователей «ВКонтакте» и IPO Etsy Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новости

BuzzFeed займётся производством контента для Tumblr, Instagram и Snapchat

Для развития этого направления бизнеса компания привлекла инвестиции на сумму в 50 миллионов долларов

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Новости

BuzzFeed займётся производством контента для Tumblr, Instagram и Snapchat Для развития этого направления бизнеса компания привлекла инвестиции на сумму в 50 миллионов долларов

Новые люди: Советы о привлечении пользователей от Buzzfeed
Облако знаний
Новые люди: Советы о привлечении пользователей от Buzzfeed Чтобы привлечь внимание к своему бизнес-проекту, нужно заинтересовать им аудиторию. H&F узнал, как этого добивается медиа, которое выпускает самые популярные вирусные материалы в мире.
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Новые люди: Советы о привлечении пользователей от Buzzfeed
Облако знаний

Новые люди: Советы о привлечении пользователей от Buzzfeed Чтобы привлечь внимание к своему бизнес-проекту, нужно заинтересовать им аудиторию. H&F узнал, как этого добивается медиа, которое выпускает самые популярные вирусные материалы в мире.

Какой ты сэндвич: Почему тесты так популярны
Облако знаний
Какой ты сэндвич: Почему тесты так популярныКвизы помогают интернет-поколению получать простые ответы на важные вопросы. Редактор H&F объясняет, почему предпринимателям стоит поучиться у них понимать аудиторию.
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Какой ты сэндвич: Почему тесты так популярны
Облако знаний

Какой ты сэндвич: Почему тесты так популярны Квизы помогают интернет-поколению получать простые ответы на важные вопросы. Редактор H&F объясняет, почему предпринимателям стоит поучиться у них понимать аудиторию.

Новости

Buzzfeed оказался слишком дорогим для Disney

Компания отказалась заплатить $1 млрд за один из крупнейших «вирусных» сайтов США

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Новости

Buzzfeed оказался слишком дорогим для Disney Компания отказалась заплатить $1 млрд за один из крупнейших «вирусных» сайтов США

Новости

За год ежемесячная аудитория BuzzFeed выросла на 350% и составляет 130 млн человек

Основными драйверами роста выступили социальные сети

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Новости

За год ежемесячная аудитория BuzzFeed выросла на 350% и составляет 130 млн человек Основными драйверами роста выступили социальные сети

Не жужжи: Почему медиастартапы-подражатели BuzzFeed и Business Insider обречены на провал
Эксперимент
Не жужжи: Почему медиастартапы-подражатели BuzzFeed и Business Insider обречены на провалКазалось бы, всё просто: паразитируй на контенте изданий с богатой редакцией — и на доход с рекламы откроешь свою медиафабрику. Леонид Бершидский обозначает подводные камни этого подхода в России.
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Не жужжи: Почему медиастартапы-подражатели BuzzFeed и Business Insider обречены на провал
Эксперимент

Не жужжи: Почему медиастартапы-подражатели BuzzFeed и Business Insider обречены на провал Казалось бы, всё просто: паразитируй на контенте изданий с богатой редакцией — и на доход с рекламы откроешь свою медиафабрику. Леонид Бершидский обозначает подводные камни этого подхода в России.

Новости

BuzzFeed и CNN создадут совместный YouTube-канал

В неделю будет выпускаться по три видеоролика, посвящённых различным актуальным новостям

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Новости

BuzzFeed и CNN создадут совместный YouTube-канал В неделю будет выпускаться по три видеоролика, посвящённых различным актуальным новостям