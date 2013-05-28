Год, когда все началось: Как устроен сериал для телефонов «1968» Российский проект вышел на BuzzFeed, «Амедиатеке» и во «ВКонтакте»
Третье нападение на школу, политический клип Тимберлейка и новый альбом Fall Out Boy Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
«Медуза» и BuzzFeed заключили договор о партнерстве
Издания будут готовить совместные расследования и публиковать их одновременно на двух языках
«Медуза» и BuzzFeed заключили договор о партнерстве Издания будут готовить совместные расследования и публиковать их одновременно на двух языках
Взлом BuzzFeed, бизнесмены-полупреступники и торговля людьми в Facebook
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Взлом BuzzFeed, бизнесмены-полупреступники и торговля людьми в Facebook Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Утечка IT-специалистов, Tesla для детей и самые инновационные компании мира
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Утечка IT-специалистов, Tesla для детей и самые инновационные компании мира Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Автомобили от «Юлмарта», новый Android и курсы «Яндекса»
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Автомобили от «Юлмарта», новый Android и курсы «Яндекса» Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Финансы «Дождя», новые очки Google и взлом системы слежки за гражданами
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Финансы «Дождя», новые очки Google и взлом системы слежки за гражданами Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Электромобили Apple, развитие BuzzFeed и YouTube для детей
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Электромобили Apple, развитие BuzzFeed и YouTube для детей Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Сдерживание искусственного интеллекта, новые инвестиции сооснователей «ВКонтакте» и IPO Etsy
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Сдерживание искусственного интеллекта, новые инвестиции сооснователей «ВКонтакте» и IPO Etsy Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
BuzzFeed займётся производством контента для Tumblr, Instagram и Snapchat
Для развития этого направления бизнеса компания привлекла инвестиции на сумму в 50 миллионов долларов
BuzzFeed займётся производством контента для Tumblr, Instagram и Snapchat Для развития этого направления бизнеса компания привлекла инвестиции на сумму в 50 миллионов долларов
Новые люди: Советы о привлечении пользователей от Buzzfeed Чтобы привлечь внимание к своему бизнес-проекту, нужно заинтересовать им аудиторию. H&F узнал, как этого добивается медиа, которое выпускает самые популярные вирусные материалы в мире.
Какой ты сэндвич: Почему тесты так популярны Квизы помогают интернет-поколению получать простые ответы на важные вопросы. Редактор H&F объясняет, почему предпринимателям стоит поучиться у них понимать аудиторию.
Buzzfeed оказался слишком дорогим для Disney
Компания отказалась заплатить $1 млрд за один из крупнейших «вирусных» сайтов США
Buzzfeed оказался слишком дорогим для Disney Компания отказалась заплатить $1 млрд за один из крупнейших «вирусных» сайтов США
За год ежемесячная аудитория BuzzFeed выросла на 350% и составляет 130 млн человек
Основными драйверами роста выступили социальные сети