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Цифра дня: Во сколько обошлась Москве снежная зима
Аномально снежная зима потребовала дополнительных затрат из городского бюджета.
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Цифра дня: Во сколько обошлась Москве снежная зима Аномально снежная зима потребовала дополнительных затрат из городского бюджета.
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Цитата дня: Как финансируют культуру в Москве и в остальной России
Министр культуры России в интервью телеканалу «Дождь» пожаловался, что министерство культуры всей страны финансируется хуже, чем департамент культуры Москвы.
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