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Город

Цифра дня: Во сколько обошлась Москве снежная зима

Аномально снежная зима потребовала дополнительных затрат из городского бюджета.

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Город

Цифра дня: Во сколько обошлась Москве снежная зима Аномально снежная зима потребовала дополнительных затрат из городского бюджета.

Город

Цитата дня: Как финансируют культуру в Москве и в остальной России

Министр культуры России в интервью телеканалу «Дождь» пожаловался, что министерство культуры всей страны финансируется хуже, чем департамент культуры Москвы.

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Город

Цитата дня: Как финансируют культуру в Москве и в остальной России Министр культуры России в интервью телеканалу «Дождь» пожаловался, что министерство культуры всей страны финансируется хуже, чем департамент культуры Москвы.