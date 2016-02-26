Открытия недели
Заведения White Rabbit Family на Даниловском рынке, кафе «Рогалик» и бургерная «ПитерБургер»The Village рассказывает об интересных открытиях и главных гастрономических событиях недели
Открытия недели
Заведения White Rabbit Family на Даниловском рынке, кафе «Рогалик» и бургерная «ПитерБургер» The Village рассказывает об интересных открытиях и главных гастрономических событиях недели
Новое место
На Саввинской набережной открылось кафе «Бюро Вкуса»
Средний чек в кафе составляет 400 рублей
Новое место