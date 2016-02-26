вернуться на старую версию сайта
16 сентября, среда
Москва
Россия
Войти
Россия
постыгидыкоротко
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШИ РАССЫЛКИ

Подписаться
Заведения White Rabbit Family на Даниловском рынке, кафе «Рогалик» и бургерная «ПитерБургер»
Открытия недели
Заведения White Rabbit Family на Даниловском рынке, кафе «Рогалик» и бургерная «ПитерБургер»The Village рассказывает об интересных открытиях и главных гастрономических событиях недели
3
Заведения White Rabbit Family на Даниловском рынке, кафе «Рогалик» и бургерная «ПитерБургер»
Открытия недели

Заведения White Rabbit Family на Даниловском рынке, кафе «Рогалик» и бургерная «ПитерБургер» The Village рассказывает об интересных открытиях и главных гастрономических событиях недели

Новое место

На Саввинской набережной открылось кафе «Бюро Вкуса»

Средний чек в кафе составляет 400 рублей

0
Новое место

На Саввинской набережной открылось кафе «Бюро Вкуса» Средний чек в кафе составляет 400 рублей