Новости
Роскомнадзор отправил в Cambridge Analytica запрос о сборе данных россиян
Об этом попросила Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров
Новости
Роскомнадзор отправил в Cambridge Analytica запрос о сборе данных россиян Об этом попросила Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров
Утро в мире
Авария с беспилотником Uber, игра Дудя про усы Грудинина и выпуск «Парфенона» про ПетербургКаждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Утро в мире