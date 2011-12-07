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Кухня
Время есть: Репортаж с мастер-класса в кулинарном ателье Comme Un Chef ресторана Carre Blanc
Продолжение серии материалов о кулинарных мастер-классах в Москве. В новом выпуске — мастер-класс французской кухни в кулинарном ателье Comme Un Chef.
Кухня
Время есть: Репортаж с мастер-класса в кулинарном ателье Comme Un Chef ресторана Carre Blanc
Продолжение серии материалов о кулинарных мастер-классах в Москве. В новом выпуске — мастер-класс французской кухни в кулинарном ателье Comme Un Chef.
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