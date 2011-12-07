16 ноября, вторник
Москва
Россия
Войти
Россия
постыгидыкоротко
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШИ РАССЫЛКИ

Подписаться
Время есть: Репортаж с мастер-класса в кулинарном ателье Comme Un Chef ресторана Carre Blanc
Время есть: Репортаж с мастер-класса в кулинарном ателье Comme Un Chef ресторана Carre Blanc Продолжение серии материалов о кулинарных мастер-классах в Москве. В новом выпуске — мастер-класс французской кухни в кулинарном ателье Comme Un Chef.
Время есть: Репортаж с мастер-класса в кулинарном ателье Comme Un Chef ресторана Carre Blanc

Время есть: Репортаж с мастер-класса в кулинарном ателье Comme Un Chef ресторана Carre Blanc
Продолжение серии материалов о кулинарных мастер-классах в Москве. В новом выпуске — мастер-класс французской кухни в кулинарном ателье Comme Un Chef.