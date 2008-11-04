3 февраля, четверг
Санкт-Петербург
Россия
Войти
Россия
постыгидыкоротко
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШИ РАССЫЛКИ

Подписаться
Внешний вид (Петербург): Оксана Девочкина, графический дизайнер
Внешний вид (Петербург): Оксана Девочкина, графический дизайнер Каждую неделю редакция The Village фотографирует знакомых горожан на улице и просит рассказать, где они покупают вещи и почему.
Внешний вид (Петербург): Оксана Девочкина, графический дизайнер

Внешний вид (Петербург): Оксана Девочкина, графический дизайнер
Каждую неделю редакция The Village фотографирует знакомых горожан на улице и просит рассказать, где они покупают вещи и почему.

В «Зоне действия» открывается шоу-рум с российскими марками уличной одежды

В «Зоне действия» открывается второй в Петербурге шоу-рум Freedom с российскими марками уличной одежды.

В «Зоне действия» открывается шоу-рум с российскими марками уличной одежды
В «Зоне действия» открывается второй в Петербурге шоу-рум Freedom с российскими марками уличной одежды.

Наталья Мелентьева Мне кажется, если я займусь мужскими коллекциями, то это будет одежда только для гомосексуалистов

Наталья Мелентьева
Мне кажется, если я займусь мужскими коллекциями, то это будет одежда только для гомосексуалистов