Пуэр в стиле IDM: Чай от фестиваля Fields Московский фестиваль экспериментальной музыки выпустил собственный чай вместе с брендом «Мойчай»
Россияне стали пить больше кофе, чем чая Продажи кофе впервые обогнали чай
В центре Москвы откроют «Чифирную». Сотрудниками кофейни будут бывшие заключенные
Социальный чифирь без «Мурки» и АУЕ
В центре Москвы откроют «Чифирную». Сотрудниками кофейни будут бывшие заключенные Социальный чифирь без «Мурки» и АУЕ
В «Аптекарском огороде» пройдет фестиваль лекарственных трав. На нем продегустируют чай с мухоморами
А еще научат готовить косметику из грибов
В «Аптекарском огороде» пройдет фестиваль лекарственных трав. На нем продегустируют чай с мухоморами А еще научат готовить косметику из грибов
На Кузнецком Мосту откроется ЗОЖ-кофейня «Даблби Грин»
Точка будет придерживаться принципов экологичности
На Кузнецком Мосту откроется ЗОЖ-кофейня «Даблби Грин» Точка будет придерживаться принципов экологичности
Лучшие и худшие марки черного чая по версии Роскачества
В некоторых чаях нашли пестициды, кишечную палочку и плесень
Лучшие и худшие марки черного чая по версии Роскачества В некоторых чаях нашли пестициды, кишечную палочку и плесень
Гречишный чай и шоколад: Как Nature’s Own Factory создает новые продукты в России Как визажист и госслужащая открыли производство гречишного чая и шоколада
5 рецептов холодных напитков на основе чая Матча, тегуанинь и пуэр вместо фруктовых лимонадов
В «Сокольниках» пройдет выставка чая и кофе
Помимо мастер-классов будут организованы дегустации
В «Сокольниках» пройдет выставка чая и кофе Помимо мастер-классов будут организованы дегустации
В «Сокольниках» пройдет ярмарка кофе и чая Мероприятие намечено на последние выходные августа
На Покровке открылся бутик чайного бренда Palais des Thés
Также в бутике открылась школа чая
На Покровке открылся бутик чайного бренда Palais des Thés Также в бутике открылась школа чая
Не только глинтвейн: Рецепты согревающих напитков От имбирного чая до «ирландского» коктейля
Как правильно макать пакетик чая? Редакция The Village продолжает развенчивать мифы о еде и объяснять, как всё устроено на самом деле
В центрах госуслуг за ожидание в очереди будут угощать кофе и чаем
Горячие напитки будут предлагать тем, кто ждёт более 15 минут
В центрах госуслуг за ожидание в очереди будут угощать кофе и чаем Горячие напитки будут предлагать тем, кто ждёт более 15 минут
В Замоскворечье открылась кофейня «Твой кофе»
Здесь подают капучино и латте с ежевичным сиропом