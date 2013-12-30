Доставка еды на дом: 29 ресторанов в Москве Пицца и бургеры, чикен тикка масала и наан, оливье с красной икрой и дим-самы с том ямом — The Village о том, какую еду и в каких ресторанах в Москве можно заказать на дом, в том числе ночью.