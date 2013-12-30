Гид The Village
Тепло и сухо: Веранды с обогревателямиЛетние площадки, на которых будет действительно тепло
Гид The Village
Тепло и сухо: Веранды с обогревателями Летние площадки, на которых будет действительно тепло
Гид The Village
Выгодное предложение: 20 акций и бонусов в московских кафеБесплатное пиво бородачам, 50%-я скидка на хлеб по вечерам, бесплатное вино днём, хачапури в подарок — The Village о специальных предложениях в московских кафе, барах и пекарнях
Гид The Village
Выгодное предложение: 20 акций и бонусов в московских кафе Бесплатное пиво бородачам, 50%-я скидка на хлеб по вечерам, бесплатное вино днём, хачапури в подарок — The Village о специальных предложениях в московских кафе, барах и пекарнях
Гид The Village
Доставка еды на дом: 29 ресторанов в Москве Пицца и бургеры, чикен тикка масала и наан, оливье с красной икрой и дим-самы с том ямом — The Village о том, какую еду и в каких ресторанах в Москве можно заказать на дом, в том числе ночью.
Гид The Village