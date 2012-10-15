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Новое место

Владелец «Чайхона №1» открыл кафе «Шаурмен»

Главным блюдом в заведении является шаурма, мясо для которой готовят на углях

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Новое место

Владелец «Чайхона №1» открыл кафе «Шаурмен» Главным блюдом в заведении является шаурма, мясо для которой готовят на углях

Еда
Беды гурмана в спальном районеИлья Бухтуев об отсутствии нормальной еды за Третьим транспортным
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Еда

Беды гурмана в спальном районе Илья Бухтуев об отсутствии нормальной еды за Третьим транспортным

Рецепты шефов
Рецепты шефов: ЛагманБренд-шеф сети ресторанов «Чайхона 1» Шамсиддин Камалов рассказывает, как приготовить традиционный лагман.
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Рецепты шефов

Рецепты шефов: Лагман Бренд-шеф сети ресторанов «Чайхона 1» Шамсиддин Камалов рассказывает, как приготовить традиционный лагман.