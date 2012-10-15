Новое место
Владелец «Чайхона №1» открыл кафе «Шаурмен»
Главным блюдом в заведении является шаурма, мясо для которой готовят на углях
Новое место
Владелец «Чайхона №1» открыл кафе «Шаурмен» Главным блюдом в заведении является шаурма, мясо для которой готовят на углях
Еда
Беды гурмана в спальном районе Илья Бухтуев об отсутствии нормальной еды за Третьим транспортным
Рецепты шефов
Рецепты шефов: ЛагманБренд-шеф сети ресторанов «Чайхона 1» Шамсиддин Камалов рассказывает, как приготовить традиционный лагман.
Рецепты шефов