Билеты на поезд начнут продавать за 60 суток
РЖД станут продавать билеты на самые популярные маршруты за 60 дней до поездки, а не за 45, как сейчас.
Билеты на поезд начнут продавать за 60 суток РЖД станут продавать билеты на самые популярные маршруты за 60 дней до поездки, а не за 45, как сейчас.
Сотрудник «Вымпелкома» украл у мобильных мошенников свыше 500 000 рублей
Теперь он обвиняется в 146 эпизодах кражи денег, сопряжённых с неправомерным доступом к охраняемой законом компьютерной информации