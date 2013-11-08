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Билеты на поезд начнут продавать за 60 суток

РЖД станут продавать билеты на самые популярные маршруты за 60 дней до поездки, а не за 45, как сейчас.

Билеты на поезд начнут продавать за 60 суток
РЖД станут продавать билеты на самые популярные маршруты за 60 дней до поездки, а не за 45, как сейчас.

Сотрудник «Вымпелкома» украл у мобильных мошенников свыше 500 000 рублей

Теперь он обвиняется в 146 эпизодах кражи денег, сопряжённых с неправомерным доступом к охраняемой законом компьютерной информации

Сотрудник «Вымпелкома» украл у мобильных мошенников свыше 500 000 рублей
Теперь он обвиняется в 146 эпизодах кражи денег, сопряжённых с неправомерным доступом к охраняемой законом компьютерной информации