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На катке в парке Горького открывается киоск Che и Stew

Чебуреки от Che будут готовить каждый день, а жаркое проекта Stew — только в выходные

На катке в парке Горького открывается киоск Che и Stew
Чебуреки от Che будут готовить каждый день, а жаркое проекта Stew — только в выходные

В парке Горького открывается киоск с чебуреками Che

В киоске работают повара в беретах, как у Че Гевары

В парке Горького открывается киоск с чебуреками Che
В киоске работают повара в беретах, как у Че Гевары

Эксперимент The Village: Чебуреки в Москве
Эксперимент The Village: Чебуреки в Москве Вместе со специалистом по узбекской кухне Хакимом Ганиевым редакция The Village отправилась в чебуречные города в поисках лучших представителей жанра.
Эксперимент The Village: Чебуреки в Москве

Эксперимент The Village: Чебуреки в Москве
Вместе со специалистом по узбекской кухне Хакимом Ганиевым редакция The Village отправилась в чебуречные города в поисках лучших представителей жанра.