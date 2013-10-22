На катке в парке Горького открывается киоск Che и Stew
Чебуреки от Che будут готовить каждый день, а жаркое проекта Stew — только в выходные
На катке в парке Горького открывается киоск Che и Stew Чебуреки от Che будут готовить каждый день, а жаркое проекта Stew — только в выходные
В парке Горького открывается киоск с чебуреками Che
В киоске работают повара в беретах, как у Че Гевары
В парке Горького открывается киоск с чебуреками Che В киоске работают повара в беретах, как у Че Гевары
Эксперимент The Village: Чебуреки в Москве Вместе со специалистом по узбекской кухне Хакимом Ганиевым редакция The Village отправилась в чебуречные города в поисках лучших представителей жанра.