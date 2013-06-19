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Чед Мурета «Империя приложений»
Кейсы
Чед Мурета «Империя приложений»Основатель компании App Empire Чед Мурета написал книгу о принципе создания успешных приложений для смартфонов.
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Чед Мурета «Империя приложений»
Кейсы

Чед Мурета «Империя приложений» Основатель компании App Empire Чед Мурета написал книгу о принципе создания успешных приложений для смартфонов.