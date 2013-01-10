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Новости

Для повышения явки на выборах президента будут использовать кассовые чеки

ЦИК договаривается об агитации с ретейлерами

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Новости

Для повышения явки на выборах президента будут использовать кассовые чеки ЦИК договаривается об агитации с ретейлерами

Ситуация

Московское УФАС признало недостоверной рекламу на чеках «Перекрёстка»

Претензии УФАС вызвала акция «Откройте вклад по Европлану и получите выгоду в кубе», которую рекламировали на чеках торговой сети

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Ситуация

Московское УФАС признало недостоверной рекламу на чеках «Перекрёстка» Претензии УФАС вызвала акция «Откройте вклад по Европлану и получите выгоду в кубе», которую рекламировали на чеках торговой сети

Новости

Associated Press будет печатать новости на ресторанных чеках

Первым в эксперименте поучаствует старое вашингтонское заведение Old Ebbitt Grill

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Новости

Associated Press будет печатать новости на ресторанных чеках Первым в эксперименте поучаствует старое вашингтонское заведение Old Ebbitt Grill