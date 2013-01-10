Новости
Для повышения явки на выборах президента будут использовать кассовые чеки
ЦИК договаривается об агитации с ретейлерами
Новости
Для повышения явки на выборах президента будут использовать кассовые чеки ЦИК договаривается об агитации с ретейлерами
Ситуация
Московское УФАС признало недостоверной рекламу на чеках «Перекрёстка»
Претензии УФАС вызвала акция «Откройте вклад по Европлану и получите выгоду в кубе», которую рекламировали на чеках торговой сети
Ситуация
Московское УФАС признало недостоверной рекламу на чеках «Перекрёстка» Претензии УФАС вызвала акция «Откройте вклад по Европлану и получите выгоду в кубе», которую рекламировали на чеках торговой сети
Новости
Associated Press будет печатать новости на ресторанных чеках
Первым в эксперименте поучаствует старое вашингтонское заведение Old Ebbitt Grill
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