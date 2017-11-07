Группа «Черная речка» — о постпанке для взрослых и новом ЕР о страхе жизни в России «Мы взрослые 30-летние мужики, которые любят постфантастику и постапокалипсис»
Группа «Черная речка» — о постпанке для взрослых и новом ЕР о страхе жизни в России «Мы взрослые 30-летние мужики, которые любят постфантастику и постапокалипсис»
Беспокойный постпанк в альбоме «О» группы «Черная речка»
В Петербурге презентация альбома пройдет 3 ноября, в Москве — 20 декабря
Беспокойный постпанк в альбоме «О» группы «Черная речка» В Петербурге презентация альбома пройдет 3 ноября, в Москве — 20 декабря
«Я живу в „немецком“ коттедже на Черной речке» (Петербург)Автор инстаграма @stalinka_na_chernoi — о мире послевоенного жилмассива
«Я живу в „немецком“ коттедже на Черной речке» (Петербург) Автор инстаграма @stalinka_na_chernoi — о мире послевоенного жилмассива
Объявление о продаже квартиры с церковью
Петербуржец продает квартиру, состоящую из жилых комнат и домовой церкви