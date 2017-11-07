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Группа «Черная речка» — о постпанке для взрослых и новом ЕР о страхе жизни в России
Группа «Черная речка» — о постпанке для взрослых и новом ЕР о страхе жизни в России «Мы взрослые 30-летние мужики, которые любят постфантастику и постапокалипсис»
Группа «Черная речка» — о постпанке для взрослых и новом ЕР о страхе жизни в России

Группа «Черная речка» — о постпанке для взрослых и новом ЕР о страхе жизни в России
«Мы взрослые 30-летние мужики, которые любят постфантастику и постапокалипсис»

Беспокойный постпанк в альбоме «О» группы «Черная речка»

В Петербурге презентация альбома пройдет 3 ноября, в Москве — 20 декабря

Беспокойный постпанк в альбоме «О» группы «Черная речка»
В Петербурге презентация альбома пройдет 3 ноября, в Москве — 20 декабря

«Я живу в „немецком“ коттедже на Черной речке» (Петербург)

«Я живу в „немецком“ коттедже на Черной речке» (Петербург)Автор инстаграма @stalinka_na_chernoi — о мире послевоенного жилмассива

«Я живу в „немецком“ коттедже на Черной речке» (Петербург)

«Я живу в „немецком“ коттедже на Черной речке» (Петербург)
Автор инстаграма @stalinka_na_chernoi — о мире послевоенного жилмассива

Объявление о продаже квартиры с церковью

Петербуржец продает квартиру, состоящую из жилых комнат и домовой церкви

Объявление о продаже квартиры с церковью
Петербуржец продает квартиру, состоящую из жилых комнат и домовой церкви