В Россию с концертами приедет Хильдур Гуднадоуттир — автор музыки к «Чернобылю»
Площадками станут бывшие заводы
В Россию с концертами приедет Хильдур Гуднадоуттир — автор музыки к «Чернобылю» Площадками станут бывшие заводы
В кинотеатре «Октябрь» покажут все серии сериала «Чернобыль»
На сеанс смогут попасть подписчики «Амедиатеки»
В кинотеатре «Октябрь» покажут все серии сериала «Чернобыль» На сеанс смогут попасть подписчики «Амедиатеки»
«Игра престолов» и «Чернобыль» взяли большинство наград премии «Эмми»
Рассказываем о лауреатах этого года
«Игра престолов» и «Чернобыль» взяли большинство наград премии «Эмми» Рассказываем о лауреатах этого года
Первый канал обещал показать фильм о Чернобыле. Премьеру отложили на неопределенное время
Задержку объяснили нехваткой времени на обработку материала
Первый канал обещал показать фильм о Чернобыле. Премьеру отложили на неопределенное время Задержку объяснили нехваткой времени на обработку материала
Книгу Алексиевич о Чернобыле стали покупать в восемь раз чаще после выхода сериала HBO
Также популярна монография «Чернобыльская катастрофа: последствия и контрмеры в агроэкосфере»
Книгу Алексиевич о Чернобыле стали покупать в восемь раз чаще после выхода сериала HBO Также популярна монография «Чернобыльская катастрофа: последствия и контрмеры в агроэкосфере»
Радиоактивный отдых: Как проходят туры в Чернобыльскую зону отчуждения Частные экскурсии по электростанции, сплавы на каяках и сталкерские вылазки
Смотрим «Чернобыль» вместе с ликвидатором Осторожно: в материале много спойлеров!
Патриотический флешмоб, новая акция Павленского и баттл Оксимирона против Dizaster Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в России и мире
Сколько россиян допускают повторение чернобыльской трагедии
Большинство опрошенных уверены, что современные электростанции достаточно защищены от катастроф
Сколько россиян допускают повторение чернобыльской трагедии Большинство опрошенных уверены, что современные электростанции достаточно защищены от катастроф
Вклад мигрантов в стартапы, VR-туры по Чернобылю и борьба Oracle за Россию
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Вклад мигрантов в стартапы, VR-туры по Чернобылю и борьба Oracle за Россию Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Ссылки дня: Новый клип Atoms for Peace, владелец работы Бэнкси и мир в миниатюре
Новый клип Atoms for Peace, народный нейминг зданий, рассказ о жизни возвращенцев Чернобыля и мир в миниатюре американского фотографа Майкла Пола Смита — в наших «Ссылках дня».