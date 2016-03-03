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Город

СПЧ признал пропагандой сюжеты телеканала РЕН ТВ про Ильдара Дадина

Пожаловалась на РЕН ТВ координатор правозащитного проекта движения «Открытая Россия» Мария Баронова

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Город

СПЧ признал пропагандой сюжеты телеканала РЕН ТВ про Ильдара Дадина Пожаловалась на РЕН ТВ координатор правозащитного проекта движения «Открытая Россия» Мария Баронова

Ситуация

К «Эху Москвы» подали иск на 2 миллиона рублей из-за «порочащих честь и достоинство» сведений

Истцами выступили бывший депутат Госдумы Александр Хинштейн и внучка первого председателя КГБ Ивана Серова Вера

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Ситуация

К «Эху Москвы» подали иск на 2 миллиона рублей из-за «порочащих честь и достоинство» сведений Истцами выступили бывший депутат Госдумы Александр Хинштейн и внучка первого председателя КГБ Ивана Серова Вера

Ситуация

Никита Михалков подал в суд на «РБК»

Режиссёр считает, чтиз-за публикаций издания пострадали его честь и достоинство

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Ситуация

Никита Михалков подал в суд на «РБК» Режиссёр считает, чтиз-за публикаций издания пострадали его честь и достоинство