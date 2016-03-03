Город
СПЧ признал пропагандой сюжеты телеканала РЕН ТВ про Ильдара Дадина
Пожаловалась на РЕН ТВ координатор правозащитного проекта движения «Открытая Россия» Мария Баронова
Город
СПЧ признал пропагандой сюжеты телеканала РЕН ТВ про Ильдара Дадина Пожаловалась на РЕН ТВ координатор правозащитного проекта движения «Открытая Россия» Мария Баронова
Ситуация
К «Эху Москвы» подали иск на 2 миллиона рублей из-за «порочащих честь и достоинство» сведений
Истцами выступили бывший депутат Госдумы Александр Хинштейн и внучка первого председателя КГБ Ивана Серова Вера
Ситуация
К «Эху Москвы» подали иск на 2 миллиона рублей из-за «порочащих честь и достоинство» сведений Истцами выступили бывший депутат Госдумы Александр Хинштейн и внучка первого председателя КГБ Ивана Серова Вера
Ситуация
Никита Михалков подал в суд на «РБК»
Режиссёр считает, чтиз-за публикаций издания пострадали его честь и достоинство
Ситуация