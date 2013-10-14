Что воруют из ресторанов The Village рассказывает о том, какие ценные предметы пропадают из ресторанов
Что воруют из ресторанов The Village рассказывает о том, какие ценные предметы пропадают из ресторанов
Шеф-повара известных московских заведений — о феномене советской кухни «Советская кухня похожа на сам Советский Союз — такая же могучая и не очень творчески исполненная»
Шеф-повара известных московских заведений — о феномене советской кухни «Советская кухня похожа на сам Советский Союз — такая же могучая и не очень творчески исполненная»
Рецепты новогодних угощений на все случаи жизниЧто приготовить на Новый год для скромного ужина вдвоем, застолья в компании и встречи с семьей
Рецепты новогодних угощений на все случаи жизни Что приготовить на Новый год для скромного ужина вдвоем, застолья в компании и встречи с семьей
Кафе «Прогресс», новая «Сосна и Липа» и московский гастрофестиваль The Village рассказывает о главных гастрономических событиях недели
Кафе «Прогресс», новая «Сосна и Липа» и московский гастрофестиваль The Village рассказывает о главных гастрономических событиях недели
На Даниловском рынке открылось кафе «Федя, дичь!»
Заведение запустил шеф-повар и владелец ресторана «Честная кухня» Сергей Ерошенко
На Даниловском рынке открылось кафе «Федя, дичь!» Заведение запустил шеф-повар и владелец ресторана «Честная кухня» Сергей Ерошенко
В столице стартовал X Московский гастрономический фестиваль
В течение месяца в ресторанах-участниках можно заказать специальное сет-меню
В столице стартовал X Московский гастрономический фестиваль В течение месяца в ресторанах-участниках можно заказать специальное сет-меню
Завтраки в Saxon + Parole, три новых «Марукамэ», открытие Jerome & Patrice Ресторан Cheapside Josper Bistro от владельцев «Кофемании», новое меню в Montalto, свиные рёбра в Farmer's Diner — The Village рассказывает об этих и других новостях из ресторанной жизни Москвы.
Завтраки в Saxon + Parole, три новых «Марукамэ», открытие Jerome & Patrice Ресторан Cheapside Josper Bistro от владельцев «Кофемании», новое меню в Montalto, свиные рёбра в Farmer's Diner — The Village рассказывает об этих и других новостях из ресторанной жизни Москвы.
Стартовал IX Московский гастрономический фестиваль
Специально для фестиваля шеф-повара ресторанов-участников разработали дегустационные сеты не дороже 1 500 рублей.
Стартовал IX Московский гастрономический фестиваль Специально для фестиваля шеф-повара ресторанов-участников разработали дегустационные сеты не дороже 1 500 рублей.
Лучшие сотрудники сентября в московских кафе и ресторанах Лучшие сотрудники сентября сетевых кафе Prime, Dunkin' Donuts и T.G.I. Friday’s и ресторанов «Честная кухня», «Brasserie Мост» и Uilliam’s рассказали о своей работе и личной жизни.