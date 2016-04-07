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Транспорт

China Southern Airlines будет летать из Москвы в Гуанчжоу

Первый рейс состоится 20 июня 2016 года

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Транспорт

China Southern Airlines будет летать из Москвы в Гуанчжоу Первый рейс состоится 20 июня 2016 года