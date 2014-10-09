Главные покупки осени: Обувь Челси, классические ботинки, ботфорты и казаки — все, что пригодится в ближайшие пару месяцев
Главные покупки осени: Обувь Челси, классические ботинки, ботфорты и казаки — все, что пригодится в ближайшие пару месяцев
В «Афимолл Сити» открылся магазин обуви Clarks
Это первый магазин британского обувного бренда Clarks в России
В «Афимолл Сити» открылся магазин обуви Clarks Это первый магазин британского обувного бренда Clarks в России
Чем топтать осень: 9 пар мужских ботинок Неубиваемые Dr. Martens, крепкие броги Grenson, лаконичная пара Clarks — мы выбрали девять пар ботинок, которые можно найти в магазинах прямо сейчас