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Главные покупки осени: Обувь
Главные покупки осени: Обувь Челси, классические ботинки, ботфорты и казаки — все, что пригодится в ближайшие пару месяцев
Главные покупки осени: Обувь

Главные покупки осени: Обувь
Челси, классические ботинки, ботфорты и казаки — все, что пригодится в ближайшие пару месяцев

В «Афимолл Сити» открылся магазин обуви Clarks

Это первый магазин британского обувного бренда Clarks в России

В «Афимолл Сити» открылся магазин обуви Clarks
Это первый магазин британского обувного бренда Clarks в России

Чем топтать осень: 9 пар мужских ботинок
Чем топтать осень: 9 пар мужских ботинок Неубиваемые Dr. Martens, крепкие броги Grenson, лаконичная пара Clarks — мы выбрали девять пар ботинок, которые можно найти в магазинах прямо сейчас
Чем топтать осень: 9 пар мужских ботинок

Чем топтать осень: 9 пар мужских ботинок
Неубиваемые Dr. Martens, крепкие броги Grenson, лаконичная пара Clarks — мы выбрали девять пар ботинок, которые можно найти в магазинах прямо сейчас