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Место
Бар «Мачты» в парке «Взморье» (Петербург)
Одно из главных мест лета: канал и лодки, Финский залив, кроншпицы Трезини и хорошие вечеринки на Васильевском острове
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Место
Бар «Мачты» в парке «Взморье» (Петербург)
Одно из главных мест лета: канал и лодки, Финский залив, кроншпицы Трезини и хорошие вечеринки на Васильевском острове
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