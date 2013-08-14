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Прямая речь: Шеф-повар Антон Ковальков о жажде знаний и современной русской кухне
Прямая речь: Шеф-повар Антон Ковальков о жажде знаний и современной русской кухне The Village поговорил с Антоном Ковальковым, подающим надежды молодым шеф-поваром ресторана «Любимое место 22.13», недавно перебравшимся в Москву из Нижнего Новгорода.
Прямая речь: Шеф-повар Антон Ковальков о жажде знаний и современной русской кухне

Прямая речь: Шеф-повар Антон Ковальков о жажде знаний и современной русской кухне
The Village поговорил с Антоном Ковальковым, подающим надежды молодым шеф-поваром ресторана «Любимое место 22.13», недавно перебравшимся в Москву из Нижнего Новгорода.