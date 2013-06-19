Менеджмент
Юрий Чередниченко (Yorkme): Как привлечь клиентов с помощью полезных советовПредприниматель Юрий Чередниченко — о том, как использовать обучающий маркетинг для создания сообщества лояльных покупателей.
Менеджмент
Юрий Чередниченко (Yorkme): Как привлечь клиентов с помощью полезных советов Предприниматель Юрий Чередниченко — о том, как использовать обучающий маркетинг для создания сообщества лояльных покупателей.
Менеджмент
Юрий Чередниченко: Как провал помогает бизнесу стать лучшеСоздатель косметики для ухода за кожей с псориазом Creamme рассказал о том, как из-за неправильной рекламы его компания едва не прогорела, но потом нашла своих клиентов.
Менеджмент
Юрий Чередниченко: Как провал помогает бизнесу стать лучше Создатель косметики для ухода за кожей с псориазом Creamme рассказал о том, как из-за неправильной рекламы его компания едва не прогорела, но потом нашла своих клиентов.
Менеджмент
Юрий Чередниченко: Как критика в сети помогает бизнесуПредприниматель, преподаватель и писатель Юрий Чередниченко пишет в H&F о тонкостях онлайн-ритейла и не только. На этот раз он написал о том, как критика компании помогла поднять продажи.
Менеджмент