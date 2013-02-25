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Развитие «ВКонтакте», акселератор IKEA и новый Google+
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
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Развитие «ВКонтакте», акселератор IKEA и новый Google+ Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
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Интернет-сервис жалоб «Сердитый гражданин» привлёк инвестиции от Runa Capital
Его создатели планируют заработать, продавая компаниям и госучреждениям доступ к автоматизированной системе обработки жалоб от их клиентов
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Интернет-сервис жалоб «Сердитый гражданин» привлёк инвестиции от Runa Capital Его создатели планируют заработать, продавая компаниям и госучреждениям доступ к автоматизированной системе обработки жалоб от их клиентов
Облако знаний
Базовый элемент: 5 лучших русскоязычных CRM-системH&F составил список пяти самых удачных русскоязычных CRM-систем. Они помогут выстроить работу с клиентами так, чтобы путь от первого контакта до заключения сделки можно было прочитать, как книгу.
Облако знаний