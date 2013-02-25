Базовый элемент: 5 лучших русскоязычных CRM-систем H&F составил список пяти самых удачных русскоязычных CRM-систем. Они помогут выстроить работу с клиентами так, чтобы путь от первого контакта до заключения сделки можно было прочитать, как книгу.