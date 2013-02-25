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Новости

Развитие «ВКонтакте», акселератор IKEA и новый Google+

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

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Новости

Развитие «ВКонтакте», акселератор IKEA и новый Google+ Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новости

Интернет-сервис жалоб «Сердитый гражданин» привлёк инвестиции от Runa Capital

Его создатели планируют заработать, продавая компаниям и госучреждениям доступ к автоматизированной системе обработки жалоб от их клиентов

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Новости

Интернет-сервис жалоб «Сердитый гражданин» привлёк инвестиции от Runa Capital Его создатели планируют заработать, продавая компаниям и госучреждениям доступ к автоматизированной системе обработки жалоб от их клиентов

Базовый элемент: 5 лучших русскоязычных CRM-систем
Облако знаний
Базовый элемент: 5 лучших русскоязычных CRM-системH&F составил список пяти самых удачных русскоязычных CRM-систем. Они помогут выстроить работу с клиентами так, чтобы путь от первого контакта до заключения сделки можно было прочитать, как книгу.
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Базовый элемент: 5 лучших русскоязычных CRM-систем
Облако знаний

Базовый элемент: 5 лучших русскоязычных CRM-систем H&F составил список пяти самых удачных русскоязычных CRM-систем. Они помогут выстроить работу с клиентами так, чтобы путь от первого контакта до заключения сделки можно было прочитать, как книгу.