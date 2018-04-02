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Стрит-арт-художник Kreemos научит рисовать на айпаде в новом Cstore
Мастер-классы будут бесплатными
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Стрит-арт-художник Kreemos научит рисовать на айпаде в новом Cstore Мастер-классы будут бесплатными
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Cstore обновил магазин на Тверской. Позже сеть перезапустит в новом формате все точки
Магазин стал более просторным и функциональным
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Cstore обновил магазин на Тверской. Позже сеть перезапустит в новом формате все точки Магазин стал более просторным и функциональным
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«Связной» запустил сервис продажи старых MacBook по программе Trade-in
Скидка на новое устройство в зависимости от модели и состояния старого ноутбука может достигнуть 100 %
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«Связной» запустил сервис продажи старых MacBook по программе Trade-in Скидка на новое устройство в зависимости от модели и состояния старого ноутбука может достигнуть 100 %
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В России запустят Trade-in для айпэдов
Обменять старый планшет на новый со скидкой можно в re:Store, Cstore и «М.Видео»
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