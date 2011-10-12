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Weekend
С 12 октября в Москве стартует неделя моды Cycles & Seasons by MasterCard
На разных площадках Москвы пройдут показы молодых российских дизайнеров, а в кинотеатре «Пионер» покажут специальную программу фильмов о моде.
Weekend
С 12 октября в Москве стартует неделя моды Cycles & Seasons by MasterCard
На разных площадках Москвы пройдут показы молодых российских дизайнеров, а в кинотеатре «Пионер» покажут специальную программу фильмов о моде.
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