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В Москве открылся первый магазин мебели и товаров для дома Jysk — конкурент IKEA

Сейчас в магазине действуют скидки до 50 %

В Москве открылся первый магазин мебели и товаров для дома Jysk — конкурент IKEA
Сейчас в магазине действуют скидки до 50 %

В «Иллюзионе» пройдет фестиваль датского кино. На него приедет режиссер Билле Аугуст

Всего в программе шесть картин

В «Иллюзионе» пройдет фестиваль датского кино. На него приедет режиссер Билле Аугуст
Всего в программе шесть картин

В Москве пройдет вечер скандинавского дизайна

В мероприятии примут участие эксперты из России, Дании и Швеции

В Москве пройдет вечер скандинавского дизайна
В мероприятии примут участие эксперты из России, Дании и Швеции

Самые комфортные для жизни города мира

За год Москва поднялась в списке на 12 позиций

Самые комфортные для жизни города мира
За год Москва поднялась в списке на 12 позиций

Бойкот ЧМ-2018, порно в транзакциях биткоина и сингапурский клип Флеша
Бойкот ЧМ-2018, порно в транзакциях биткоина и сингапурский клип Флеша Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Бойкот ЧМ-2018, порно в транзакциях биткоина и сингапурский клип Флеша

Бойкот ЧМ-2018, порно в транзакциях биткоина и сингапурский клип Флеша
Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире

Гибель россиян в Сирии, вампирский клип Muse и фильм по мотивам альбома Оксимирона
Гибель россиян в Сирии, вампирский клип Muse и фильм по мотивам альбома Оксимирона Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Гибель россиян в Сирии, вампирский клип Muse и фильм по мотивам альбома Оксимирона

Гибель россиян в Сирии, вампирский клип Muse и фильм по мотивам альбома Оксимирона
Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире

На фестивале датского кино покажут восемь драматических картин

Фестиваль в девятый раз пройдет в трех городах России

На фестивале датского кино покажут восемь драматических картин
Фестиваль в девятый раз пройдет в трех городах России

Что готовят и как проводят Рождество и Новый год в разных странах
Что готовят и как проводят Рождество и Новый год в разных странах Жареный карп, чурросы с шоколадом, суп с «ушками», картофельный салат и другие рождественские блюда
Что готовят и как проводят Рождество и Новый год в разных странах

Что готовят и как проводят Рождество и Новый год в разных странах
Жареный карп, чурросы с шоколадом, суп с «ушками», картофельный салат и другие рождественские блюда

Новая покупка Twitter, кража тысяч айфонов и линзы для Spectacles

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новая покупка Twitter, кража тысяч айфонов и линзы для Spectacles
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Датский специалист по защите детей: «Государство вмешивается в дела семьи, если ребёнку плохо»
Датский специалист по защите детей: «Государство вмешивается в дела семьи, если ребёнку плохо» Уместны ли телесные наказания, как защищать права ребёнка и почему так сложно добиться права на усыновление — The Village поговорил со специалистом по защите детей профильного датского министерства
Датский специалист по защите детей: «Государство вмешивается в дела семьи, если ребёнку плохо»

Датский специалист по защите детей: «Государство вмешивается в дела семьи, если ребёнку плохо»
Уместны ли телесные наказания, как защищать права ребёнка и почему так сложно добиться права на усыновление — The Village поговорил со специалистом по защите детей профильного датского министерства

Торг уместен: Иностранцы инспектируют рождественские ярмарки Москвы
Торг уместен: Иностранцы инспектируют рождественские ярмарки Москвы The Village прогулялся по городу с бельгийцем, датчанином, литовкой и французом и выяснил, похожи ли московские ярмарки на их европейские аналоги
Торг уместен: Иностранцы инспектируют рождественские ярмарки Москвы

Торг уместен: Иностранцы инспектируют рождественские ярмарки Москвы
The Village прогулялся по городу с бельгийцем, датчанином, литовкой и французом и выяснил, похожи ли московские ярмарки на их европейские аналоги

Как солнце, воздух и вода помогли Мальмё выйти из кризиса
Как солнце, воздух и вода помогли Мальмё выйти из кризиса В Мальмё автобусы ездят на биотопливе из мусора, велосипеды теснят автомобили, а ветряные мельницы служат основным источником энергии. The Village узнал, как в Швеции экономят деньги и меняют города
Как солнце, воздух и вода помогли Мальмё выйти из кризиса

Как солнце, воздух и вода помогли Мальмё выйти из кризиса
В Мальмё автобусы ездят на биотопливе из мусора, велосипеды теснят автомобили, а ветряные мельницы служат основным источником энергии. The Village узнал, как в Швеции экономят деньги и меняют города

Шефы из Дании и Перу в pop-up ресторане Door 19

Первые шефы в Door 19: Томми Кондо Сасаки из Дании и Андрес Росас Вега из Перу

Шефы из Дании и Перу в pop-up ресторане Door 19
Первые шефы в Door 19: Томми Кондо Сасаки из Дании и Андрес Росас Вега из Перу

Arla Foods остановила производство сыра и масла для России

Ранее аналогичное решение приняла финская Valio

Arla Foods остановила производство сыра и масла для России
Ранее аналогичное решение приняла финская Valio

Дания экстренно направила 2 миллиона долларов гражданскому населению сектора Газа

Их направят на снабжение беженцев водой и медикаментами

Дания экстренно направила 2 миллиона долларов гражданскому населению сектора Газа
Их направят на снабжение беженцев водой и медикаментами

Выбор есть: 6 привлекательных для бизнеса стран, о которых вы не думали
Выбор есть: 6 привлекательных для бизнеса стран, о которых вы не думали Надоело работать в России? Необязательно иммигрировать в Великобританию или США. H&F подобрал несколько менее очевидных стран, где легко и приятно вести бизнес.
Выбор есть: 6 привлекательных для бизнеса стран, о которых вы не думали

Выбор есть: 6 привлекательных для бизнеса стран, о которых вы не думали
Надоело работать в России? Необязательно иммигрировать в Великобританию или США. H&F подобрал несколько менее очевидных стран, где легко и приятно вести бизнес.

6 решений, которые помогают горожанам быть ближе к природе
6 решений, которые помогают горожанам быть ближе к природе The Village узнал, как биобетон, искусственное солнце и офис в парке сближают горожан с природой
6 решений, которые помогают горожанам быть ближе к природе

6 решений, которые помогают горожанам быть ближе к природе
The Village узнал, как биобетон, искусственное солнце и офис в парке сближают горожан с природой

Видео дня: Датским путешественникам предложили «скидки за овуляцию»

Таким образом предполагается решить проблему с падением рождаемости

Видео дня: Датским путешественникам предложили «скидки за овуляцию»
Таким образом предполагается решить проблему с падением рождаемости

Как избавиться от неприятного запаха на вокзалах, в метро и аэропортах
Как избавиться от неприятного запаха на вокзалах, в метро и аэропортах Стеклянные заграждения в метро, печенье на борту самолета и запах жвачки на вокзале — The Village узнал, как освежить воздух в общественных местах, если воспользоваться опытом других стран
Как избавиться от неприятного запаха на вокзалах, в метро и аэропортах

Как избавиться от неприятного запаха на вокзалах, в метро и аэропортах
Стеклянные заграждения в метро, печенье на борту самолета и запах жвачки на вокзале — The Village узнал, как освежить воздух в общественных местах, если воспользоваться опытом других стран

Как бороться с грязью на городских дорогах
Как бороться с грязью на городских дорогах The Village выяснил, из-за чего на российских дорогах появляются чёрный снег и лужи из химикатов и как с этим борются в странах с похожим климатом
Как бороться с грязью на городских дорогах

Как бороться с грязью на городских дорогах
The Village выяснил, из-за чего на российских дорогах появляются чёрный снег и лужи из химикатов и как с этим борются в странах с похожим климатом

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