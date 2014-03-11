В Москве открылся первый магазин мебели и товаров для дома Jysk — конкурент IKEA
Сейчас в магазине действуют скидки до 50 %
В Москве открылся первый магазин мебели и товаров для дома Jysk — конкурент IKEA Сейчас в магазине действуют скидки до 50 %
В «Иллюзионе» пройдет фестиваль датского кино. На него приедет режиссер Билле Аугуст
Всего в программе шесть картин
В «Иллюзионе» пройдет фестиваль датского кино. На него приедет режиссер Билле Аугуст Всего в программе шесть картин
В Москве пройдет вечер скандинавского дизайна
В мероприятии примут участие эксперты из России, Дании и Швеции
В Москве пройдет вечер скандинавского дизайна В мероприятии примут участие эксперты из России, Дании и Швеции
Самые комфортные для жизни города мира За год Москва поднялась в списке на 12 позиций
Бойкот ЧМ-2018, порно в транзакциях биткоина и сингапурский клип Флеша Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Гибель россиян в Сирии, вампирский клип Muse и фильм по мотивам альбома Оксимирона Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
На фестивале датского кино покажут восемь драматических картин
Фестиваль в девятый раз пройдет в трех городах России
На фестивале датского кино покажут восемь драматических картин Фестиваль в девятый раз пройдет в трех городах России
Что готовят и как проводят Рождество и Новый год в разных странах Жареный карп, чурросы с шоколадом, суп с «ушками», картофельный салат и другие рождественские блюда
Новая покупка Twitter, кража тысяч айфонов и линзы для Spectacles
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Новая покупка Twitter, кража тысяч айфонов и линзы для Spectacles Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Датский специалист по защите детей: «Государство вмешивается в дела семьи, если ребёнку плохо» Уместны ли телесные наказания, как защищать права ребёнка и почему так сложно добиться права на усыновление — The Village поговорил со специалистом по защите детей профильного датского министерства
Торг уместен: Иностранцы инспектируют рождественские ярмарки Москвы The Village прогулялся по городу с бельгийцем, датчанином, литовкой и французом и выяснил, похожи ли московские ярмарки на их европейские аналоги
Как солнце, воздух и вода помогли Мальмё выйти из кризиса В Мальмё автобусы ездят на биотопливе из мусора, велосипеды теснят автомобили, а ветряные мельницы служат основным источником энергии. The Village узнал, как в Швеции экономят деньги и меняют города
Шефы из Дании и Перу в pop-up ресторане Door 19
Первые шефы в Door 19: Томми Кондо Сасаки из Дании и Андрес Росас Вега из Перу
Шефы из Дании и Перу в pop-up ресторане Door 19 Первые шефы в Door 19: Томми Кондо Сасаки из Дании и Андрес Росас Вега из Перу
Arla Foods остановила производство сыра и масла для России
Ранее аналогичное решение приняла финская Valio
Arla Foods остановила производство сыра и масла для России Ранее аналогичное решение приняла финская Valio
Дания экстренно направила 2 миллиона долларов гражданскому населению сектора Газа
Их направят на снабжение беженцев водой и медикаментами
Дания экстренно направила 2 миллиона долларов гражданскому населению сектора Газа Их направят на снабжение беженцев водой и медикаментами
Выбор есть: 6 привлекательных для бизнеса стран, о которых вы не думали Надоело работать в России? Необязательно иммигрировать в Великобританию или США. H&F подобрал несколько менее очевидных стран, где легко и приятно вести бизнес.
6 решений, которые помогают горожанам быть ближе к природе The Village узнал, как биобетон, искусственное солнце и офис в парке сближают горожан с природой
Видео дня: Датским путешественникам предложили «скидки за овуляцию»
Таким образом предполагается решить проблему с падением рождаемости